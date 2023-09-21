المنجم لجمهور الشباب: نجومكم بانتظاركم

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وجه رئيس نادي الشباب، محمد المنجم رسالة إلى الجماهير، قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الحزم اليوم.
وحفز محمد المنجم الجماهير لحضور مباراة الحزم، وقال عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “الرقم الأهم والداعم الأول جمهور الشباب نجومكم بانتظاركم.. موعدنا الملعب”.
وكان محمد المنجم قد فاز برئاسة مجلس إدارة النادي لمدة 4 سنوات قادمة حتى عام 2027، في الانتخابات التي أجريت بالأمس خلال اجتماع الجمعية العمومية، وذلك بفارق كبير عن القائمة المرشحة برئاسة عبدالعزيز بن فهد المالك.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب ضد الحزم، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق “السابعة” من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يتواجد الليوث في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 5 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب برصيد 3 نقاط.