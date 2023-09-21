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قبل مباراة الحزم اليوم

المنجم لجمهور الشباب: نجومكم بانتظاركم

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٢ مساءً
المنجم لجمهور الشباب: نجومكم بانتظاركم
المواطن - فريق التحرير

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وجه رئيس نادي الشباب، محمد المنجم رسالة إلى الجماهير، قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الحزم اليوم.

رسالة محمد المنجم للجماهير

وحفز محمد المنجم الجماهير لحضور مباراة الحزم، وقال عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “الرقم الأهم والداعم الأول جمهور الشباب نجومكم بانتظاركم.. موعدنا الملعب”.

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وكان محمد المنجم قد فاز برئاسة مجلس إدارة النادي لمدة 4 سنوات قادمة حتى عام 2027، في الانتخابات التي أجريت بالأمس خلال اجتماع الجمعية العمومية، وذلك بفارق كبير عن القائمة المرشحة برئاسة عبدالعزيز بن فهد المالك.

جماهير نادي الشباب
جماهير الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

مباراة الشباب ضد الحزم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب ضد الحزم، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق “السابعة” من دوري روشن السعودي.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الليوث في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 5 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب برصيد 3 نقاط.

الحزم
لاعبو الحزم – المصدر @alhazem_fc

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