المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

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كشفت دراسة تمت مراجعتها من قبل علماء مجموعة العمل البيئي، تفاصيل مثيرة للقلق، حيال المخاطر الصحية المحتملة لمنتجات التنظيف المنزلية الشائعة.
ورصدت الدراسة، 30 منتج تنظيف، بما في ذلك منظفات متعددة الأغراض والزجاج ومعطرات الهواء وغيرها، وكشفت أن هذه المنتجات اليومية قد تطلق ما مجموعه 530 من المركبات العضوية المتطايرة الخطرة، وفقًا لما نشر في مجلة كيمياسفير.
ومن بين هذه المركبات، كانت 193 من المركبات العضوية المتطايرة خطرة- تم تحديدها على أنها قادرة على التسبب في أضرار صحية، مثل تلف الجهاز التنفسي، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.