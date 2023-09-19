الموارد البشرية: التوطين الوهمي مخالفة تستوجب العقوبة

أكدت وزارة الموارد البشرية أن التوطين الوهمي أو (السعودة الوهمية) مخالفة للنظام ويجب تقديم بلاغ ضدها.

مخالفات نظام العمل

جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة “إكس” على سؤال بخصوص هذا الشأن.

وقالت العناية بالمستفيدين التابعة للوزارة إنه يمكن تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

الاشتراك في التوطين

وفي سياق آخر، أكد برنامج حساب المواطن، أهمية تسجيل وتحديث البيانات والإفصاح عن كامل الدخل في حال الاشتراك في التوطين أو التأمينات.

وقال حساب المواطن إنه “في حال كان الاسم مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية لا بد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى وفي حال كنت مستحقاً سيتم صرف الدعم”.