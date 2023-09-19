إحباط عمليتين لتهريب وترويج المخدرات في جازان والمدينة المنورة منصة بلدي تعرض تجربتها على زوار ملتقى اليوم الرقمي في نيويورك اتحاد القدم يستبدل إيقاف الرياضيين مدى الحياة بعقوبات محددة المدة ضبط 15 مواطنًا لارتكابهم مخالفة صيد بدون ترخيص إنذار أحمر لـ الطائف: أمطار ورياح وبرد حتى الـ10 مساءً الموارد البشرية: التوطين الوهمي مخالفة تستوجب العقوبة 3 مواطنين في قبضة الأمن لترويج المخدرات بالباحة القسط الميسر يطبق على المشاريع تحت الإنشاء فقط وظائف إدارية شاغرة في روشن العقارية السفارة لدى أذربيجان تغلق أبوابها الجمعة
أكدت وزارة الموارد البشرية أن التوطين الوهمي أو (السعودة الوهمية) مخالفة للنظام ويجب تقديم بلاغ ضدها.
جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة “إكس” على سؤال بخصوص هذا الشأن.
وقالت العناية بالمستفيدين التابعة للوزارة إنه يمكن تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.
وفي سياق آخر، أكد برنامج حساب المواطن، أهمية تسجيل وتحديث البيانات والإفصاح عن كامل الدخل في حال الاشتراك في التوطين أو التأمينات.
وقال حساب المواطن إنه “في حال كان الاسم مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية لا بد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى وفي حال كنت مستحقاً سيتم صرف الدعم”.