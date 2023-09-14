الموارد البشرية تعلن عن 37 وظيفة عبر برنامج العمل عن بعد

أعلنت وزارة الموارد البشرية (بوابة العمل عن بعد) عن توفر (37) وظيفة متنوعة للرجال والنساء في مناطق المملكة (لحملة كافة المؤهلات)، وهي وظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب (المواصلات، البعد الجغرافي) أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر، على النحو التالي:

الوظائف المتاحة حالياً عن بعد:

– مساعد إداري (عدد 8)

– مدخل بيانات

– كاتب شكاوي

– كاتب إداري عام (عدد 2)

– كاتب بيانات عملاء (عدد 2)

– كاتب إداري

– أخصائي تسويق (عدد 2)

– أخصائي شؤون إدارية وحكومية

– أخصائي إداري

– أخصائي علاقات عامة (عدد 2)

– إداري تقارير

– محاسب

– أخصائي تسويق إلكتروني

– بائع هاتفي

– أخصائي شؤون موظفين

– مدير تجارة إلكترونية

– مندوب مشتريات

– مشرف عمليات

– مدير حسابات

– مسؤول مبيعات

– مندوب مبيعات (عدد 2)

– خياط ملابس نسائية

الشروط العامة للتقديم :

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة (سعودي الجنسية).

– أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.

– إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.

– حساب أبشر مفعل.

المزايا للباحثين عن عمل:

– زيادة فرص العمل وتنوعها.

– توفير تكلفة المواصلات والتنقل.

– مرونة في زمان ومكان العمل.

المزايا للباحثين من ذوي الإعاقة:

– إدماج العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل.

– خلق فرص مناسبة.

– تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي.

خطوات التسجيل للباحثين عن عمل:

– زيارة بوابة العمل عن بعد.

– اضغط على أيقونة (حساب جديد) ثم (حساب عامل عن بعد).

– أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.

– عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.

– عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال التسجيل في المنصة ثم اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب (صفحات متعددة) على الرابط التالي: اضغط هنا