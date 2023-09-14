الموارد للقوى البشرية: 25 سبتمبر موعد صرف 1.5 ريال للسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 233 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وجاءت أسهم شركات؛ ثمار، والصقر للتأمين، وعناية، وفيبكو، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا، وكانت أسهم شركات؛ أنابيب السعودية، وأنابيب، وعذيب للاتصالات، والمصافي، والأسماك، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.96% و10.00%.