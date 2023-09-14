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 كأرباح للنصف الأول

الموارد للقوى البشرية: 25 سبتمبر موعد صرف 1.5 ريال للسهم

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ صباحاً
الموارد للقوى البشرية: 25 سبتمبر موعد صرف 1.5 ريال للسهم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الموارد للقوى البشرية، أن أرباح النصف الأول من 2023 البالغة 22.5 مليون ريال بحصة توزيع 1.5 ريال للسهم.

توزيع الأرباح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه سيتم توزيعها ابتداء من 25 سبتمبر الجاري، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

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سوق الأسهم

وفي وقت سابق، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته منخفضًا 78.88 نقطة، ليقفل عند مستوى 11156.26 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 233 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.
وجاءت أسهم شركات؛ ثمار، والصقر للتأمين، وعناية، وفيبكو، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا، وكانت أسهم شركات؛ أنابيب السعودية، وأنابيب، وعذيب للاتصالات، والمصافي، والأسماك، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.96% و10.00%.

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