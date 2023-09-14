الموارد للقوى البشرية: 25 سبتمبر موعد صرف 1.5 ريال للسهم

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أعلنت شركة الموارد للقوى البشرية، أن أرباح النصف الأول من 2023 البالغة 22.5 مليون ريال بحصة توزيع 1.5 ريال للسهم.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه سيتم توزيعها ابتداء من 25 سبتمبر الجاري، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.
وفي وقت سابق، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته منخفضًا 78.88 نقطة، ليقفل عند مستوى 11156.26 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 6 مليارات ريال.