“المواطن” توثق الحضور الجماهيري لـ مباراة ضمك ضد الهلال

وثقت ” المواطن” الحضور الجماهيري لـ مباراة ضمك ضد الهلال التي انتهت أمس بالتعادل بنتيجة 1-1 بين الفريقين في افتتاح مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا من قبل عشاق الهلال لمتابعة أداء أزرق الرياض الذي تعادل للقاء الثاني تواليًا بعد التعادل يوم الاثنين الماضي ضد فريق نافباخور الأوزبكي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ضمك ضد الهلال

وفي المباراة، كان البرازيلي مالكوم سجل الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة التاسعة.

وفي الشوط الثاني من مباراة ضمك ضد الهلال، سجل اللاعب نيكولاي ستانسيو هدف التعادل لضمك بالدقيقة الـ 68.

ويتواجد الهلال حاليًا في الوصافة برصيد 17 نقطة، أما نادي ضمك فيحتل المركز الـ 15 برصيد 4 نقاط.