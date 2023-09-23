“المواطن” توثق العروض الجوية المذهلة واحتفالات اليوم الوطني الـ93

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شهدت سماء السعودية، اليوم، عروضاً جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، احتفالاً باليوم الوطني الـ 93 .
ووثقت صحيفة “المواطن“، ما قدمته الطائرات من عروض جوية متنوعة تعبيرًا واحتفاءً بهذه المناسبة الغالية.
وتحتفي السعودية قيادةً وشعبًا اليوم السبت باليوم الوطني الـ93، وفيه يستذكر كل مواطن ومواطنة كيف كان الوطن قبل أكثر من 9 عقود من الزمان، وكيف أصبح اليوم، بعد ملحمة بطولية، سطرها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومعه نفر ممن آمنوا به وبدعوته، فكانوا له الساعد الأيمن، من أجل رفع راية التوحيد على أرض الجزيرة العربية عالياً، معلناً عن ميلاد وطن شامخ وقوي، يهابه الأعداء، ويحتمي به الأشقاء.