” المواطن” توثق المؤتمر الصحفي لـ مدرب الهلال وميتروفيتش

وثقت صحيفة “ المواطن” لقطات من المؤتمر الصحفي لـ البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول لـ الهلال والنجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش قبل مواجهة فريق نافباخور الأوزبكي غدًا في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا.

تعليقات مدرب الهلال وميتروفيتش

وقال جيسوس: “غداً افتتاحية لقاءاتنا في دوري أبطال آسيا، لذلك سنعمل على تحقيق الانتصار، رغم أننا لم نحظ بأيام كافية للاستعداد، ونعد الجماهير بأن نقدم في المباريات المقبلة نفس الجودة التي قدمناها في لقاء الرياض”.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة نافباخور الأوزبكي: “المسؤولية كبيرة علينا لأن الهلال حقق البطولة الآسيوية أكثر من مرة في الأعوام القريبة الماضية، لذلك سنعمل جاهدين للسعي نحو اللقب”.

وتابع جيسوس: “بعد نهاية مران اليوم سنحدد أسماء الخماسي الأجنبي الذي سيشارك في المواجهة، وأمر إيجابي في البطولة الآسيوية أن يكون بمقدور كل مدرب استبدال اللاعبين الأجانب قبل كل مباراة”.

وواصل المدرب البرتغالي حديثه قائلًا: “برأيي يجب أن يتم النظر في مسألة مشاركة 5 لاعبين أجانب فقط في دوري أبطال آسيا، ويصبح بإمكان كل الفرق المشاركة بجميع المحترفين الأجانب”.

بينما قال ميتروفيتش خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي: “منافسة كبيرة تنتظرنا غداً، أتوقع أننا سنبدؤها بشكل جيد”.

ميتروفيتش يطلب دعم الجماهير

وتابع النجم الصربي: “منذ بداية الموسم ونحن نستشعر دعم جماهيرنا غير المحدود، أقول لهم إننا دائماً في حاجة تواجدهم في جميع المباريات لصناعة الفارق”.

وأضاف ميتروفيتش: “سعيد جداً بأن أكون جزءًا من مجموعة الهلال، ومزاملة لاعبين يملكون إمكانيات كبيرة، وأشعر أنني أتواجد مع الفريق منذ عدة مواسم نظراً للروح العالية بين اللاعبين في الفريق”.

واختتم ميتروفيتش تصريحاته قائلًا: “أحب بالطبع أن أسجل الأهداف، لكن الأهم أن أعمل وفق تعليمات المدرب مع المجموعة، لنحقق الأمر المنشود وهو تحقيق الانتصارات”.