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التسرب حدث بسبب انكسار في شبكة المياه

المياه الوطنية تتجاوب مع “المواطن”: حل مشكلة تسرب المياه بحي الخليج

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ صباحاً
المياه الوطنية تتجاوب مع “المواطن”: حل مشكلة تسرب المياه بحي الخليج
المواطن - فريق التحرير

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باشرت شركة المياه الوطنية موقع تسرب مياه الصرف في حي الخليج بالرياض، استجابة لما نشرته صحيفة “المواطن” بتاريخ 20 سبتمبر 2023 تحت عنوان: “مياه صرف صحي في حي الخليج بالرياض”.

انكسار في شبكة المياه:

وأوضحت الشركة، في ردها على صحيفة “المواطن”، أنه ورد لمركز الاتصال بلاغ يفيد بوجود تسرب مياه صرف صحي، وتم توجيه الفرقة الميدانية التابعة للشركة لمباشرته.

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وتابعت شركة المياه الوطنية، أنه تبين أن التسرب حدث بسبب انكسار في شبكة المياه، وقد قامت فرقة الصيانة بإجراء الصيانة اللازمة وإصلاح الانكسار.

استقبال الاقتراحات والاستفسارات

وأضافت الشركة، أنها ترحب باستقبال اقتراحات واستفسارات أو شكاوى العملاء الكرام عن طريق منصاتها الرسمية، إما عن طريق الفرع الإلكتروني للشركة، أو عبر الاتصال على الرقم 931 أو بزيارة فروع خدمات العملاء.

 

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