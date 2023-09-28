جامعة الجوف تصنف عالميًا ضمن تصنيف التايمز 2024 للجامعات المياه الوطنية تتجاوب مع “المواطن”: حل مشكلة تسرب المياه بحي الخليج التدريب التقني والمهني توفِّر 6265 فرصة وظيفية إنشاء مجمع صناعي للأدوية والأبحاث في سدير بـ 500 مليون ريال الإحصاء: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان عند 4.9٪ جامعة الملك فيصل تعلن وظائف أكاديمية شاغرة فيضانات تجتاح وسط اليونان للمرة الثانية خلال شهر التأمينات الاجتماعية تعلن عن وظائف في مختلف التخصصات مشروع قمم السودة.. تجربة سياحية فارقة ونوعية شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف
باشرت شركة المياه الوطنية موقع تسرب مياه الصرف في حي الخليج بالرياض، استجابة لما نشرته صحيفة “المواطن” بتاريخ 20 سبتمبر 2023 تحت عنوان: “مياه صرف صحي في حي الخليج بالرياض”.
وأوضحت الشركة، في ردها على صحيفة “المواطن”، أنه ورد لمركز الاتصال بلاغ يفيد بوجود تسرب مياه صرف صحي، وتم توجيه الفرقة الميدانية التابعة للشركة لمباشرته.
وتابعت شركة المياه الوطنية، أنه تبين أن التسرب حدث بسبب انكسار في شبكة المياه، وقد قامت فرقة الصيانة بإجراء الصيانة اللازمة وإصلاح الانكسار.
وأضافت الشركة، أنها ترحب باستقبال اقتراحات واستفسارات أو شكاوى العملاء الكرام عن طريق منصاتها الرسمية، إما عن طريق الفرع الإلكتروني للشركة، أو عبر الاتصال على الرقم 931 أو بزيارة فروع خدمات العملاء.