Icon

جامعة الأميرة نورة تُنظِّم يوم المهنة 2023 بشعار طموح متجدد Icon “المياه الوطنية” تنفذ خطوط مياه رئيسية في الرياض بتكلفة 84 مليون ريال Icon شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة Icon مشروع الحديد الأخضر قريبًا في السعودية Icon معلم يساعد طالباً مقعداً بمشاركة زملائه في لعبة كرة القدم Icon بدء التقديم على الشهادة الاحترافية بالتعليم الإلكتروني Icon نائب وزير الخارجية يرأس وفد السعودية في اجتماع الحوار العربي الياباني Icon 5 أطعمة مفيدة لصحة الدماغ وتحسن حالتك المزاجية Icon إنقاذ ثمانينية من فشل في عضلة القلب Icon وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتعزيز كفاءة عمليات التوزيع لعددٍ من أحياء شمال الرياض

“المياه الوطنية” تنفذ خطوط مياه رئيسية في الرياض بتكلفة 84 مليون ريال

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ مساءً
“المياه الوطنية” تنفذ خطوط مياه رئيسية في الرياض بتكلفة 84 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة المياه الوطنية، انتهاءها مؤخراً من تنفيذ خطوط مياه رئيسية بأقطار متنوعة، وبأطوال بلغت أكثر من (34) كيلومترًا طوليًا، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (84) مليون ريال، لدعم منظومة التوزيع اليومية شمال مدينة الرياض.

تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية

وبينت الشركة أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية لمنظومة التوزيع اليومية لعددٍ من أحياء شمال مدينة الرياض، شملت أحياء القيروان والعارض والياسمين والنرجس والغدير والمحمدية والنزهة والتعاون والمصيف والمروج والملك فهد والنخيل. مبينة أن المشروع يأتي ضمن المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي للمياه بمدينة الرياض.

قد يهمّك أيضاً
انحراف مركبة عن مسارها واصطدامها بمحل تجاري في الشرقية

انحراف مركبة عن مسارها واصطدامها بمحل تجاري في الشرقية

عبدالصمد الزلزولي يُغادر برشلونة رسميًا

عبدالصمد الزلزولي يُغادر برشلونة رسميًا

مشاريع البنى التحتية

وأضافت الشركة أنها تواصل جهودها وبخطى متسارعة لتنفيذ العديد من مبادراتها المتعلقة بمشاريع دعم البنى التحتية وكفاءة العمليات التشغيلية، لتحسين جودة الخدمات المقدمة، ومواكبة الطلب المتزايد على المياه وفق النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها العاصمة الرياض، تحقيقاً لمستهدفات استراتيجيتها في تقديم خدمات مياه مستدامة وفق رؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الرياح في العاصمة المقدسة تجاوزت سرعتها 80كم/ س
السعودية اليوم

الرياح في العاصمة المقدسة تجاوزت سرعتها 80كم/...

السعودية اليوم
أمانة القصيم تطلق حملة توعوية على المحلات التجارية ومرتادي الحدائق
السعودية اليوم

أمانة القصيم تطلق حملة توعوية على المحلات...

السعودية اليوم
المغرب تُسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها لليوم الثاني
العالم

المغرب تُسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها...

العالم
رؤية 2030 مشروع يهدف لبناء الإنسان في المقام الأول
السعودية اليوم

رؤية 2030 مشروع يهدف لبناء الإنسان في...

السعودية اليوم
تعاون بين المياه وإنفاذ لتسهيل آلية تحصيل مديونيات العقارات
السعودية اليوم

تعاون بين المياه وإنفاذ لتسهيل آلية تحصيل...

السعودية اليوم
أمانة الرياض تواصل صيانة طريق الدمام السريع
السعودية اليوم

أمانة الرياض تواصل صيانة طريق الدمام السريع

السعودية اليوم
غضب محمد صلاح يتصدر الصحف العالمية
آخر الاخبار

غضب محمد صلاح يتصدر الصحف العالمية

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس

وظائف