جامعة الأميرة نورة تُنظِّم يوم المهنة 2023 بشعار طموح متجدد “المياه الوطنية” تنفذ خطوط مياه رئيسية في الرياض بتكلفة 84 مليون ريال شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة مشروع الحديد الأخضر قريبًا في السعودية معلم يساعد طالباً مقعداً بمشاركة زملائه في لعبة كرة القدم بدء التقديم على الشهادة الاحترافية بالتعليم الإلكتروني نائب وزير الخارجية يرأس وفد السعودية في اجتماع الحوار العربي الياباني 5 أطعمة مفيدة لصحة الدماغ وتحسن حالتك المزاجية إنقاذ ثمانينية من فشل في عضلة القلب وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة
أعلنت شركة المياه الوطنية، انتهاءها مؤخراً من تنفيذ خطوط مياه رئيسية بأقطار متنوعة، وبأطوال بلغت أكثر من (34) كيلومترًا طوليًا، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (84) مليون ريال، لدعم منظومة التوزيع اليومية شمال مدينة الرياض.
وبينت الشركة أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية لمنظومة التوزيع اليومية لعددٍ من أحياء شمال مدينة الرياض، شملت أحياء القيروان والعارض والياسمين والنرجس والغدير والمحمدية والنزهة والتعاون والمصيف والمروج والملك فهد والنخيل. مبينة أن المشروع يأتي ضمن المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي للمياه بمدينة الرياض.
وأضافت الشركة أنها تواصل جهودها وبخطى متسارعة لتنفيذ العديد من مبادراتها المتعلقة بمشاريع دعم البنى التحتية وكفاءة العمليات التشغيلية، لتحسين جودة الخدمات المقدمة، ومواكبة الطلب المتزايد على المياه وفق النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها العاصمة الرياض، تحقيقاً لمستهدفات استراتيجيتها في تقديم خدمات مياه مستدامة وفق رؤية المملكة 2030.