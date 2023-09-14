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إحدى العقارات تعدت على الشبكة العامة

المياه تستجيب لـ “المواطن” وتنهي معاناة مواطنة مع الصرف الصحي

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٩ مساءً
المياه تستجيب لـ “المواطن” وتنهي معاناة مواطنة مع الصرف الصحي
المواطن - فريق التحرير

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ردت شركة المياه الوطنية على ما نشرته صحيفة “المواطن” بتاريخ ٣ سبتمبر الجاري، بشأن شكوى مواطنة من تدفق مياه الصرف الصحي أمام منزلها منذ شهرين.

مباشرة الواقعة

وقالت الشركة ردًا على الشكوى التي نشرتها “المواطن”، إن فرقة الصيانة التابعة لشركة المياه الوطنية قد قامت فور ورود البلاغ بمباشرة موقع الطفح، واتضح قيام إحدى العقارات بالتعدي على الشبكة العامة عبر تنفيذ توصيلة للصرف الصحي بطريقة غير نظامية، سببت طفحًا لمياه الصرف الصحي.

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وتابعت أن فرقة الصيانة اتخذت الإجراءات الفنية اللازمة وذلك بفتح السدد ومعالجة الخط لرفع الضرر وإيقاف الطفح لحين استكمال الإجراءات النظامية وإزالة التوصيلة المخالفة ومعالجة أية آثار ناتجة عن التعدي، بالإضافة إلى أنه تم تحرير مخالفة تعدٍ على الشبكة بحق العقار المخالف وذلك وفق نظام حماية المرافق العامة.

وقدمت شركة المياه الشكر إلى “المواطن“، بسبب حرصها على خدمة المواطن واهتمامها بطرح قضاياه، حيث إنها تسهم بذلك مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وتوفير الراحة للمواطنين.

وأبدت المياه ترحيبها باستقبال اقتراحات واستفسارات أو شكاوى العملاء الكرام عن طريق منصاتها الرسمية.

تفاصيل الشكوى

وكشفت مواطنة عن معاناتها من تدفق مياه الصرف الصحي وانتشارها بالشارع الذي تسكن فيه وأمام منزلها بمدينة الرياض؛ ما سبب لهم انتشار الحشرات والروائح الكريهة.

شهران ولم تحل المشكلة

وأوضحت المواطنة أنها تقدمت ببلاغات عدة لشركة المياه والبلدية وأمانة الرياض الذين بدورهم أخبروها بأن مشكلتها مع منظم المياه.

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