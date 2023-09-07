Icon

سعود الطبية توضح الفرق بين الزهايمر والخرف Icon وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون Icon أمانة الحدود الشمالية تطرح 11 فرصة استثمارية بروضة هباس Icon محمية الإمام تركي بن عبدالله: رصد تزايد أعداد الغزلان بعدة مواقع Icon السديس: الاهتمام بالقرآن الكريم في صدارة أولويات ولاة أمرنا Icon الناتج المحلي الإجمالي يرتفع 1.2%.. مؤشرات لقوة ومتانة الاقتصاد Icon السعودية تزدهر بمختلف ألوان الثقافة لتثري نمط حياة الفرد Icon اليوم.. إدراج وتداول أسهم سمو العقارية في تاسي Icon وظائف بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف Icon الأنشطة غير النفطية في السعودية تنمو بمعدل 6.1٪ خلال الربع الثاني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023

الناتج المحلي الإجمالي يرتفع 1.2%.. مؤشرات لقوة ومتانة الاقتصاد

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٤ صباحاً
الناتج المحلي الإجمالي يرتفع 1.2%.. مؤشرات لقوة ومتانة الاقتصاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2023م ارتفاعًا بنسبة (1.2٪) مقارنةً بما كان عليه الفترة نفسها من العام السابق 2022م, وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء اليوم.

الأنشطة غير النفطية

وأفادت نتائج التقرير أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من عام 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة (6.1٪) مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022م، وحقَّقت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة (2.3٪) مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق.

قد يهمّك أيضاً
إدانة تنظيم إجرامي استهدف ضحاياه عن طريق إيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية

إدانة تنظيم إجرامي استهدف ضحاياه عن طريق إيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية

3 أهداف لـ برنامج الولاء الوظيفي لموظفي القطاع العام

3 أهداف لـ برنامج الولاء الوظيفي لموظفي القطاع العام

الأنشطة النفطية

فيما شهِدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته (4.3٪) مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا شهِد خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته (0.2٪) مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023م.

الإصلاحات الاقتصادية

ويؤكد المراقبون، أن الإصلاحات الاقتصادية وتنامي الأنشطة غير النفطية وكفاءة الإنفاق، كانت لها إسهامات مُباشرة في استمرار نمو الاقتصاد السعودي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال Q2 لعام 2022 نموًا بنسبة 1.2 %.

الأنشطة الحكومية

وتساهم الأنشطة الحكومية في مختلف مجالاتها في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الرؤية وحققت خلال Q2 لعام 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة (2.3٪) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.

متانة وقوة الاقتصاد

ويؤكد الخبراء، أن تحقيق السعودية نموًا إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في الربع الثاني تأكيد لمتانة وقوة اقتصادها ونجاعة إصلاحاتها الهيكلية التي جاءت بها رؤية 2030 وما أسهمت به من رفع قدرة اقتصاد المملكة وكفاءته وفاعليته.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم وماتوا عطشًا بالصحراء
غرائب

القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم...

غرائب
بيل جيتس يتفاجأ بالتطور السريع لـChatGPT
تكنولوجيا

بيل جيتس يتفاجأ بالتطور السريع لـChatGPT

تكنولوجيا
هديتان لـ كريم بنزيما بعد مباراة الاتحاد والرياض
الرياضة

هديتان لـ كريم بنزيما بعد مباراة الاتحاد...

الرياضة
صندوق “الأهلي ريت 1” يوزع أرباحاً بقيمة 34.4 مليون ريال
السوق

صندوق “الأهلي ريت 1” يوزع أرباحاً بقيمة...

السوق
وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة
وظائف

وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

وظائف
مقتل روس خلال عملية عسكرية أوكرانية بالقرم
العالم

مقتل روس خلال عملية عسكرية أوكرانية بالقرم

العالم
ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجمعة
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجمعة

الرياضة
مايك بنس يبرئ نفسه من تهم الوثائق السرية لترامب
العالم

مايك بنس يبرئ نفسه من تهم الوثائق...

العالم