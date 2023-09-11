الناجون من زلزال المغرب: شعرنا وكأننا نتعرض للقصف

هيمنت كارثة الزلزال، الذي ضرب إقليم الحوز التابع لمدينة مراكش المغربية، على اهتمام الصحف البريطانية لليوم الثاني على التوالي، ولا تزال تتابع عن قرب عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث وتقديم المعونات. كما تنقل عن بعض أسر الضحايا شهود العيان ما عاشوه وما يعانونه منذ ليلة الزلزال.

ونقلت صحيفة الجارديان عن شهود عيان من منطقة مولاي إبراهيم، والتي تعد مركز الزلزال ، إذ قال أحدهم “شعرنا وكأننا نتعرض للقصف”.

التقت الصحيفة البريطانية بعبد الرحيم إيمني، وكانت يده مغطاة بالضمادات، أمام أنقاض أو ما تبقى من منزله في قرية مولاي إبراهيم. أصيب عبدالرحيم نتيجة سقوط الحجارة خلال الزلزال. لكنه حاضر يوجه عملية التنظيف في الشارع الذي كان يوجد فيه منزله ذات يوم.

صدمات مدمرة للزلزال

في ممر ضيق في قرية مولاي إبراهيم، في جبال الأطلس بالمغرب، كانت هناك آثار منزل امتد عبر الممر وسط انجراف من الأنقاض الرملية. لم يكن من الممكن التعرف على المنزل، إذ لم يكن إلى حد كبير كما كان عليه من قبل، باستثناء غرفة منفردة فوق الأنقاض، ولا يزال الطلاء الأزرق لجدرانها مرئيًا.

كان عبدالرحيم، الذي يعمل كهربائيًا ويبلغ من العمر 43 عامًا، نائمًا في الجزء المتبقي من منزله مع ثلاثة أفراد آخرين من أسرته، عندما انهار باقي المبنى من حولهم حين ضربت سلسلة من الصدمات المدمرة للزلزال القرية بعد الساعة 11 من مساء يوم الجمعة الماضية، واعترف بأنه كان محظوظًا.

لحظة وقوع الزلزال يقول عبد الرحيم “شعرت بالمنزل يهتز. لقد غطانا الحطام للحظة ولكن لفترة قصيرة فقط ثم تمكنا من الفرار. وحتى ذلك الحين لم يكن الأمر سهلا. لم تكن هناك كهرباء وكان الهواء مليئا بالغبار. لم نتمكن من الرؤية. كان قلبي ينبض وكأنني أعاني من نوبة قلبية”.