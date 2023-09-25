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في بطولة كأس الملك

النجمة يُقصي الرائد ويعبر لدور الـ 16

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ مساءً
النجمة يُقصي الرائد ويعبر لدور الـ 16
المواطن - فريق التحرير

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تأهل فريق النجمة إلى دور الـ 16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على نادي الرائد بنتيجة 2-1 اليوم في دور الـ 32.

ملخص المباراة

وسجل فريق النجمة هدفين عبر كل من الحاج عثمان باري وليما كارييس في الدقيقتين الـ 11 والـ 13.

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النجمة والرائد - 234

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب كريم البركاوي الهدف الوحيد لرائد التحدي في الدقيقة الـ 60.

وتأهل النجمة لدور الـ 16 رفقة كل من الهلال والشباب والحزم والاتفاق والتعاون.

 

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