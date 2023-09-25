النجمة يُقصي الرائد ويعبر لدور الـ 16

تأهل فريق النجمة إلى دور الـ 16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على نادي الرائد بنتيجة 2-1 اليوم في دور الـ 32.

ملخص المباراة

وسجل فريق النجمة هدفين عبر كل من الحاج عثمان باري وليما كارييس في الدقيقتين الـ 11 والـ 13.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب كريم البركاوي الهدف الوحيد لرائد التحدي في الدقيقة الـ 60.

وتأهل النجمة لدور الـ 16 رفقة كل من الهلال والشباب والحزم والاتفاق والتعاون.