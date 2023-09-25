النجمة يُقصي الرائد ويعبر لدور الـ 16

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تأهل فريق النجمة إلى دور الـ 16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على نادي الرائد بنتيجة 2-1 اليوم في دور الـ 32.
وسجل فريق النجمة هدفين عبر كل من الحاج عثمان باري وليما كارييس في الدقيقتين الـ 11 والـ 13.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب كريم البركاوي الهدف الوحيد لرائد التحدي في الدقيقة الـ 60.
وتأهل النجمة لدور الـ 16 رفقة كل من الهلال والشباب والحزم والاتفاق والتعاون.
النجمة يُنهي الشوط الأول متقدمًا (2-0) على الرائد✅
⚽️شاهد الأهداف⤵️
#أغلى_الكؤوس
#النجمة_الرائد | #SSC pic.twitter.com/Yx4MbVMDOC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 25, 2023
هدددددف!⚽
كريم البركاوي يقلص الفارق للرائد..
#أغلى_الكؤوس
#النجمة_الرائد | #SSC pic.twitter.com/gHpq3T0VE7
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 25, 2023