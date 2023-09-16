النصر عينه على الفوز الـ25 ضد الرائد

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مواصلة تفوقه ضد نظيره الرائد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

العالمي ضيفًا على الرائد

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد النصر، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد العالمي في المركز السابع برصيد 9 نقاط.

تفوق النصر ضد الرائد

وتشهد مباريات النصر ضد الرائد في الدوري السعودي للمحترفين تفوقًا كبيرًا للعالمي، حيث تقابلا 30 مرة منذ موسم 2008\ 2009، وتمكن من تحقيق 24 مرة، وتعادلا 5 مرات، وفاز الفريق الريداوي مرة واحدة.

ولعب النصر ضد الرائد، 15 مرة على ملعب الفريق الريداوي في عهد الدوري السعودي للمحترفين، ولم يحقق أصحاب الأرض الفوز، حيث نجح العالمي في الفوز 12 مرة، وخيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

ويملك العالمي أطول سلسلة انتصارات خارج أرضه في عهد الدوري السعودي للمحترفين أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، حيث حقق 7 انتصارات متتالية، منذ تعادلهما في موسم 2015\ 2016.