Icon

ولي العهد يغادر سلطنة عمان عقب زيارة خاصة Icon الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن عن وظائف وفرص ابتعاث Icon وست هام يُعاني ضد مانشستر سيتي Icon الأمير خالد بن محمد آل سعود في ذمة الله Icon مدحت شلبي: أنا هلالي Icon “إنفاذ” يعقد 19 مزاداً لبيع 206 عقارات هذا الأسبوع Icon القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار Icon القصاص من مواطن قتل يمنياً بطعنة في الصدر بمنطقة عسير Icon تنبيه من رياح شديدة بسرعة 40 كيلومترًا في الساعة على جدة ورابغ Icon حكام مباريات اليوم بـ الدوري السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

النصر عينه على الفوز الـ25 ضد الرائد

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
النصر عينه على الفوز الـ25 ضد الرائد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مواصلة تفوقه ضد نظيره الرائد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

العالمي ضيفًا على الرائد

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد النصر، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
نفاد تذاكر مباراة الأخدود ضد الاتحاد

نفاد تذاكر مباراة الأخدود ضد الاتحاد

الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد العالمي في المركز السابع برصيد 9 نقاط.

النصر ضد الرائد
موعد المباراة – المصدر @AlNassrFC

تفوق النصر ضد الرائد

وتشهد مباريات النصر ضد الرائد في الدوري السعودي للمحترفين تفوقًا كبيرًا للعالمي، حيث تقابلا 30 مرة منذ موسم 2008\ 2009، وتمكن من تحقيق 24 مرة، وتعادلا 5 مرات، وفاز الفريق الريداوي مرة واحدة.

النصر ضد الرائد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ولعب النصر ضد الرائد، 15 مرة على ملعب الفريق الريداوي في عهد الدوري السعودي للمحترفين، ولم يحقق أصحاب الأرض الفوز، حيث نجح العالمي في الفوز 12 مرة، وخيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

ويملك العالمي أطول سلسلة انتصارات خارج أرضه في عهد الدوري السعودي للمحترفين أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، حيث حقق 7 انتصارات متتالية، منذ تعادلهما في موسم 2015\ 2016.

الرائد ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالقريات وجازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالقريات وجازان

أخبار أمنية
هوس البرندات: فستان تقليدي بـ 20 ألف ريال!
السعودية اليوم

هوس البرندات: فستان تقليدي بـ 20 ألف...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

وظائف
التعليم تستعد للعام الدراسي.. والغياب وطول الدراسة يتصدران أبرز القضايا
السعودية اليوم

التعليم تستعد للعام الدراسي.. والغياب وطول الدراسة...

السعودية اليوم
تحذير من أمطار وسيول وضباب بعدة مناطق
السعودية اليوم

تحذير من أمطار وسيول وضباب بعدة مناطق

السعودية اليوم
لقطات لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمنية في معرض سيتي سكيب 
السعودية اليوم

لقطات لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمنية في معرض...

السعودية اليوم
الاتحاد والهلال في كلاسيكو سعودي بطابع عالمي
آخر الاخبار

الاتحاد والهلال في كلاسيكو سعودي بطابع عالمي

آخر الاخبار
فيلم باربي الأعلى ربحًا بـ1.4 مليار دولار
الترفيه

فيلم باربي الأعلى ربحًا بـ1.4 مليار دولار

الترفيه