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ضمن منافسات دوري روشن

النصر والأهلي يستهدفان الفوز الأول في الأول بارك

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
النصر والأهلي يستهدفان الفوز الأول في الأول بارك
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية بين الفريقين، من أجل تقديم أداء مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

قمة جولة نحلم ونحقق

ويحتضن ملعب “الأول بارك” في الرياض، مباراة النصر والأهلي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق “السابعة” من دوري روشن السعودي.

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وقبل قمة اليوم المرتقبة، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع النادي الأهلي في المركز الثالث بـ15 نقطة.

مباراة النصر والأهلي
موعد المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

النصر والأهلي في ملعب الأول بارك

وتُعد مباراة النصر والأهلي اليوم هي الثانية بين الفريقين على ملعب “الأول بارك”، حيث سبق وتقابلا في الجولة الـ28 من الدوري في الموسم قبل الماضي، حيث غاب الراقي عن دوري روشن في الموسم الماضي.

رئيس - عبدالرحمن غريب - النصر والأهلي
غريب

 

وكاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن يفوز على النصر في “الأول بارك”، حيث تقدم بهدف عن طريق عبدالرحمن غريب عند الدقيقة 64، إلا أن أندرسون تاليسكا نجح في تسجيل التعادل عند الدقيقة 95.

ويدخل النصر والأهلي مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز، حيث يأمل العالمي في تحقيق الفوز الخامس على التوالي في دوري روشن السعودي، فيما يسعى الراقي لحصد الثلاث نقاط، وتقاسم الصدارة مع الاتحاد.

مباراة النصر والأهلي
لاعبو النصر وفريق الأهلي

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