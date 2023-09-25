نيابة عن الملك سلمان.. وزير الاقتصاد يلقي كلمة السعودية بقمة التنمية المستدامة أكثر من 100 ألف طالب وطالبة في حفر الباطن يحتفلون باليوم الوطني مباراة الرياض والفيحاء الأكثر دقائق لعب فعلية التعليم: احتفالات اليوم الوطني على مدار الأسبوع في كافة المدارس ريجيكامب مدربًا لـ الطائي رسميًا ضبط 3 مواطنين لرفعهم لافتة ذات مضامين تثير النعرات القبلية بمكة المكرمة توقعات بأمطار أعلى من المعدل على معظم المناطق خلال أكتوبر ونوفمبر النصر يستهدف مواصلة تفوقه ضد أحد سجل محفز لـ الهلال ضد الجبلين ياسمين صبري تكشف سبب تشبيهها بجورجينا
يطمح النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، لمواصلة تفوقه الكاسح ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.
ومن المقرر أن يلعب أُحد ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويملك العالمي سجلًا محفزًا في مباريات النصر ضد نادي أُحد، حيث سبق وتقابلا مرتين في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، الأولى في موسم 1982، وفاز بهدفين دون رد، وحسم المواجهة الثانية برباعية نظيفة في 1988.
ولعب الفريقان 26 مرة في جميع البطولات، وتمكن العالمي من تحقيق الفوز 18 مرة، فيما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد في الفوز 3 مرات فقط، وخيم التعادل على نتيجة 5 لقاءات.
ويأمل لويس كاسترو بداية مباراة النصر ضد نادي أحد بشكل قوي، وتسجيل هدف مبكر، لتسهيل مهمة الفريق الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز؛ ومواصلة مشواره في البطولة، والمنافسة على اللقب.
ويتوقع أن يبدأ العالمي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، إيمريك لابورت، عبدالإله العمري، نواف بوشال، عبدالله الخبيري، سيكو فوفانا، أوتافيو، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا وساديو ماني.