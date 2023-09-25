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خلال مباراة اليوم في الكأس

النصر يستهدف مواصلة تفوقه ضد أحد

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٠ مساءً
النصر يستهدف مواصلة تفوقه ضد أحد
المواطن - فريق التحرير

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يطمح النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، لمواصلة تفوقه الكاسح ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.

العالمي ضيفًا على أُحد

ومن المقرر أن يلعب أُحد ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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النصر ضد نادي أحد
موعد المباراة – المصدر @OHOD1936

تفوق النصر ضد نادي أُحد

ويملك العالمي سجلًا محفزًا في مباريات النصر ضد نادي أُحد، حيث سبق وتقابلا مرتين في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، الأولى في موسم 1982، وفاز بهدفين دون رد، وحسم المواجهة الثانية برباعية نظيفة في 1988.

ولعب الفريقان 26 مرة في جميع البطولات، وتمكن العالمي من تحقيق الفوز 18 مرة، فيما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد في الفوز 3 مرات فقط، وخيم التعادل على نتيجة 5 لقاءات.

النصر وأحد
جانب من مباراة سابقة

 

التشكيل المتوقع للنصر

ويأمل لويس كاسترو بداية مباراة النصر ضد نادي أحد بشكل قوي، وتسجيل هدف مبكر، لتسهيل مهمة الفريق الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز؛ ومواصلة مشواره في البطولة، والمنافسة على اللقب.

ويتوقع أن يبدأ العالمي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، إيمريك لابورت، عبدالإله العمري، نواف بوشال، عبدالله الخبيري، سيكو فوفانا، أوتافيو، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا وساديو ماني.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

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