النصر يفتتح مبارياته في دوري أبطال آسيا بثنائية في بيرسيبوليس

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر فوزًا ثمينًا على مضيفه بيرسيبوليس الإيراني بثنائية دون رد، وذلك في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث أُقيمت المباراة على ملعب “أزادي” في إيران حيث عانى لاعبو أصفر الرياض من التزحلق على أرضية الملعب خلال اللقاء.
وفي الشوط الثاني، سجل أصفر الرياض هدفين عبر كل من عبدالرحمن غريب ومحمد قاسم في الدقيقتين الـ 62 والـ 72.
وجاء تشكيل أصفر الرياض مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إيمريك لابورت، محمد قاسم، عبدالله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.
ويتصدر أصفر الرياض ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل بيرسيبوليس الترتيب برصيد صفر من النقاط.