النصر يُنهي تحضيراته استعدادًا لمواجهة الرائد

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة نادي الرائد غدًا في الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستقام المباراة غدًا في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم.

ويسعى أصفر الرياض للفوز على الرائد والوصول للنقطة رقم 12 والدخول في المربع الذهبي، خاصة أن الفريق العاصمي يسير بشكل جيد في بطولة دوري روشن، وذلك بعد أن كان خسر أول جولتين أمام فريقي الاتفاق والتعاون.