ابتكار أسرع سيارة إسعاف طائرة في العالم! دليل جديد على بقاء حمدالله في الاتحاد النصر يُنهي تحضيراته استعدادًا لمواجهة الرائد وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية ثنائية مراد باتنا تمنح التفوق لـ الفتح ضد الخليج في الشوط الأول إغلاق مدينة درنة ومخاوف من انتشار الأمراض وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا وظائف شاغرة في البنك الإسلامي الهلال يتفوق على الرياض بثنائية في الشوط الأول حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية
أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة نادي الرائد غدًا في الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وستقام المباراة غدًا في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم.
ويسعى أصفر الرياض للفوز على الرائد والوصول للنقطة رقم 12 والدخول في المربع الذهبي، خاصة أن الفريق العاصمي يسير بشكل جيد في بطولة دوري روشن، وذلك بعد أن كان خسر أول جولتين أمام فريقي الاتفاق والتعاون.