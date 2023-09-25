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النفط يمحو مكاسبه بعد تعديل روسيا لقيود تصدير الوقود

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ مساءً
النفط يمحو مكاسبه بعد تعديل روسيا لقيود تصدير الوقود
المواطن - فريق التحرير

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فقدت أسعار الخام مكاسبها اليومية عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن أعلنت روسيا بعض التعديلات على قرار حظرها لتصدير الوقود، مع تقييم المستثمرين لتوقعات الطلب، وسط مخاوف الركود، إثر التشديد النقدي المحتمل.

القيود الروسية على النفط

ورفعت روسيا القيود على الوقود المستخدم لتزويد بعض السفن بالوقود وعلى الديزل الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، بعد أيام فقط من إعلان موسكو أنها حظرت مؤقتًا صادرات البنزين والديزل عالي الجودة.

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وحذر كريستيان مالك رئيس أبحاث أسهم الطاقة لدى “جيه بي مورجان” في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من أن الارتفاع الأخير في أسعار خام برنت قد يستمر حتى تصل إلى 150 دولارًا للبرميل بحلول عام 2026.

سياسة الطاقة الأمريكية

وفي حديث عن أمن الطاقة، دعا ملياردير قطاع النفط الأمريكي “هارولد هام” إلى إنهاء سياسة الطاقة المتقلبة في الولايات المتحدة والتي ترفع التكاليف كلما تغيرت، كما أكد مايك ويرث، المدير التنفيذي لشركة “شيفرون”، أن سياسة الطاقة الأمريكية تعيق إنتاج النفط.

وعلى جانب آخر، كتب جان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في بنك “جولدمان ساكس”، في مذكرة للمستثمرين نُشرت أمس الأحد: “بينما نتوقع تباطؤ نمو الاستهلاك خلال فصلي الخريف والشتاء، نعتقد أن ارتفاع أسعار النفط من غير المرجح أن يتسبب في انخفاض الإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي”.

أسعار النفط

وعند التسوية، استقرت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر عند 93.29 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت خلال التداولات إلى 94.25 دولار.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.4% أو 35 سنتًا، ليسجل 89.68 دولار للبرميل، بعد أن زاد خلال الجلسة إلى 90.83 دولار.

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