النقل تستذكر توحيد السعودية في اليوم الوطني الـ93

شاركت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ93 بمقطع مرئي يستذكر توحيد المملكة العربية السعودية على يد مؤسس الوطن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، والتطور الذي شهدته في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

مشاركة فرقة الدرعية بالعرضة

وظهر في الفيديو الخاص باليوم الوطني مشاركة فرقة الدرعية بالعرضة السعودية؛ وامتزجت فيه صور الوطن وما تحقق من إنجازات مع الأبيات الشعرية المعبرة عن التقدم والتطور والإنجازات التنموية منذ توحيد الوطن، إذ يأتي اليوم الوطني لهذا العام ليجسد نجاحات المملكة في كل القطاعات، وبشعار نحلم ونحقق.

منظومة النقل والخدمات اللوجستية

وشهدت منظومة النقل والخدمات اللوجستية خلال السنوات القليلة الماضية تقدمًا هائلًا، وقفزات نوعية وخطط تنموية لا تتوقف، نحو جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، مع القيام بالعديد من مشاريع في قطاعات النقل الجوي والبحري والبري والسككي والخدمات اللوجستية تحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمنظومة النقل وفق رؤية السعودية 2030.