النقل تستذكر توحيد السعودية في اليوم الوطني الـ93 كريستيانو رونالدو يسعى لمواصلة تألقه أمام الكبار أكاديمية المباحث العامة تفتح باب القبول على الوظائف العسكرية العتيبي متحدثًا رسميًا لهيئة الطرق انطلاق جولة نحلم ونحقق بدوري روشن بـ5 مباريات غدًا انطلاقة مميزة لـ ياسين بونو بدوري روشن إحباط تهريب 8 ملايين قرص من الإمفيتامين بالشرقية مدرب مان سيتي: رودري لاعب وسط استثنائي الهيئة الملكية لمكة تنظم فعالية قبلة وطن احتفاءً باليوم الوطني الـ 93 حارس لاتسيو يكشف كواليس هدفه ضد أتلتيكو
شاركت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ93 بمقطع مرئي يستذكر توحيد المملكة العربية السعودية على يد مؤسس الوطن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، والتطور الذي شهدته في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وظهر في الفيديو الخاص باليوم الوطني مشاركة فرقة الدرعية بالعرضة السعودية؛ وامتزجت فيه صور الوطن وما تحقق من إنجازات مع الأبيات الشعرية المعبرة عن التقدم والتطور والإنجازات التنموية منذ توحيد الوطن، إذ يأتي اليوم الوطني لهذا العام ليجسد نجاحات المملكة في كل القطاعات، وبشعار نحلم ونحقق.
وشهدت منظومة النقل والخدمات اللوجستية خلال السنوات القليلة الماضية تقدمًا هائلًا، وقفزات نوعية وخطط تنموية لا تتوقف، نحو جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، مع القيام بالعديد من مشاريع في قطاعات النقل الجوي والبحري والبري والسككي والخدمات اللوجستية تحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمنظومة النقل وفق رؤية السعودية 2030.