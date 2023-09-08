النمسا ترفض تسليم 14 ألف شاب أوكراني لأداء الخدمة العسكرية

رفضت المحاكم الجنائية في النمسا، تسليم 14 ألف شاب من اللاجئين الأوكرانيين إلى بلادهم لقضاء الخدمة العسكرية في الظروف الراهنة، وفقًا لوزارة العدل النمساوية اليوم الجمعة.

طلب غير قانوني

وذكرت وزارة العدل في النمسا، في بيان اليوم الجمعة، أن طلب تسليم الشباب إلى أوكرانيا غير قانوني بعد فرارهم عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأردف البيان أن انتهاك الخدمة العسكرية الإجبارية جريمة يعاقب عليها عسكريًّا، ومع ذلك وفقًا للمادة الرابعة من الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين لا تنطبق الاتفاقية على مثل هذه الجريمة وتستند المحاكم النمساوية على ذلك في قرار الرفض.

الخدمة العسكرية

ومن جانبه، أفاد بيان آخر لوزارة الداخلية بأنه من غير الممكن حاليًّا إعادة الأوكرانيين الذين يخضعون للخدمة العسكرية من النمسا إلى وطنهم رغمًا عنهم، كما من غير المعروف من سيطلب منه بالفعل أداء الخدمة العسكرية في أوكرانيا.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في الأيام القليلة الماضية أنه تم ضبط 20 ألف مجند أرادوا مغادرة أوكرانيا بشكل غير قانوني على الحدود الخارجية للبلاد، بينما تدرس كييف ضرورة تسلم المجندين الذين غادروا البلاد بشكل غير قانوني بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي.