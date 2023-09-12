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صاحب لدغات مؤلمة للغاية

النمل الأحمر يغزو أوروبا

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ صباحاً
النمل الأحمر يغزو أوروبا
المواطن - فريق التحرير

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تتعرض أوروبا لغزو واحد من أكثر أنواع النمل عدوانية في العالم، وهو أحد أنواع النمل الناري الأحمر صاحب اللدغات المؤلمة للغاية، وموطنه الأصلي أمريكا الجنوبية.

شق طريقه إلى صقلية

وبحسب مقال نُشر في مجلة Current Biology في 11 سبتمبر الجاري، أكَّد مجموعة من الخبراء أن هذا النوع من النمل قد شق طريقه إلى صقلية، وهو أول رصد رسمي للنمل في أوروبا. ويحذر الباحثون من أن النمل قد ينتشر قريبًا في جميع أنحاء القارة، ما قد يسبب مشكلات بيئية وصحية واقتصادية كبيرة في إيطاليا وخارجها.

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ونشأ هذا النوع في أمريكا الجنوبية، إلا أنه انتشر بسرعة في معظم القارات، حيث تحلق مجموعات النمل في تيارات الرياح؛ لتنتقل بعيدًا من موطنها، كما ساعد البشر على انتشاره عبر التجارة البحرية وعن طريق شحن منتجات المصانع، ما مكنه من الاستقرار في أستراليا والصين ومنطقة البحر الكاريبي والمكسيك وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة في أقل من قرن. ويقول الباحثون: إن أوروبا تجنبت النمل الناري فترة أطول مما كان متوقعًا.

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