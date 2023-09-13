النيابة العامة: السجن سنتين لمتهمين قاموا بحيازة المخدرات بقصد التعاطي الاتحاد الليبي لكرة القدم: وفاة 4 لاعبين جراء العاصفة دانيال ضبط 13 مخالفًا لدخولهم محميتين دون تصريح مأساة إنسانية.. 74 مصرياً من قرية واحدة ضمن ضحايا فيضانات ليبيا سڤن تطلق وجهتها الترفيهية في ينبع بـ 1.1 مليار ريال مآسي سكان المغرب تتزايد بالمناطق النائية اليوم.. بدء التسجيل في اختبارات القدرات العامة صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف إدارية شاغرة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن 411 وظيفة شاغرة إنقاذ مريضة من نزيف حاد بالجهاز الهضمي في الباحة
أعلنت النيابة العامة أن نيابة المخدرات بالنيابة العامة بمحافظة جدة أنهت إجراءات التحقيق مع مواطنين ومقيمين بتهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي وجرى إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة.
وانتهت إجراءات الترافع الجزائي بإدانة المتهمين بما نسب إليهم، والحكم بسجنهم المدة الأعلى للعقوبة، البالغة “سنتين” من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكدت النيابة العامة أنها ماضية بحزم في مباشرة إجراءاتها الجزائية المشددة في كافة جرائم المخدرات، وإحالة المتهمين فيها إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بإيقاع العقوبات الرادعة، حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والصحة.