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جرى إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة

النيابة العامة: السجن سنتين لمتهمين قاموا بحيازة المخدرات بقصد التعاطي

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٤ مساءً
النيابة العامة: السجن سنتين لمتهمين قاموا بحيازة المخدرات بقصد التعاطي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت النيابة العامة أن نيابة المخدرات بالنيابة العامة بمحافظة جدة أنهت إجراءات التحقيق مع مواطنين ومقيمين بتهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي وجرى إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة.

إدانة المتهمين

وانتهت إجراءات الترافع الجزائي بإدانة المتهمين بما نسب إليهم، والحكم بسجنهم المدة الأعلى للعقوبة، البالغة “سنتين” من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

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عقوبات رادعة

وأكدت النيابة العامة أنها ماضية بحزم في مباشرة إجراءاتها الجزائية المشددة في كافة جرائم المخدرات، وإحالة المتهمين فيها إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بإيقاع العقوبات الرادعة، حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والصحة.

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