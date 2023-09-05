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للأقارب حتى الدرجة الثالثة

الهبة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية بشرط

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٨ مساءً
الهبة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية بشرط
المواطن - فريق التحرير

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن استثناء الهبة من نطاق ضريبة التصرفات العقارية للأقارب حتى الدرجة الثالثة.

الهبة مستثناة من الضريبة

جاء ذلك خلال رد حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك التابع للهيئة على سؤال يقول “هل يوجد استثناء من الضريبة إذا تم وهب العقار مرة ووهبه مرة أخرى بعد 3 سنوات”.

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وقال الحساب إن الهبة تستثنى من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقراب حتى الدرجة الثالثة.

وأضاف أن ذلك يأتي بشرط عدم قيام المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص (لم يكن) سيسري عليه هذا الاستثناء.

الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية

يذكر أنه من بين الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في السعودية تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من قبل وقف ذري أو خيريّ، بشرط عدم حدوث تغييرٍ في نسبةِ الملكيّة للشركة المتصرّف لها لمدة (5) سنوات، بالإضافة إلى استثناء جديد يتعلق بردّ العقارِ لمالكِه السابقِ بسببِ إلغاءِ التصرّف العقاريّ الموثق بالتراضي بينَ أطرافهِ، وذلك خلال مدةٍ لا تتجاوزُ 90 يومًا من تاريخِ توثيقِ التصرّف العقاري محل الإلغاء، وبشرطِ عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار و ردّ كامل قيمته.

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