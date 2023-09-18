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معبرين عن استيائهم من سوء أداء الفريق

الهلاليون: كل هذه الصفقات ونتعادل مع فريق مغمور !

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ مساءً
الهلاليون: كل هذه الصفقات ونتعادل مع فريق مغمور !
المواطن - فريق التحرير

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أعربت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال عن عدم رضاها عن أداء الفريق، وذلك بعد التعادل مع نادي نافباخور الأوزبكي بنتيجة 1/ 1 في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

أزرق الرياض ظهر بشكل باهت فنيًّا رغم أنه كان الأفضل في الشوط الثاني وخلق العديد من الفرص الهجومية لإحراز الفوز ولكن دون جدوى.

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التعادل ضد فريق مغمور فنيًا 

جماهير الأزرق انتقدت وجود صفقات قوية في الفريق مثل البرازيلي نيمار والصربي ميتروفيتش ومع ذلك عانى الفريق فنيًّا مع فريق أوزبكي وُصف بالمغمور.

وخلال المباراة، كان التعادل السلبي حاضرًا بين الفريقين حيث لم ينجح الأزرق في الظهور بقوة هجومية، خلال أول 45 دقيقة في مباراة كان عنوانها الرئيسي الهدوء بين الفريقين في الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل اللاعب توما الهدف الأول للفريق الأوزبكي في الدقيقة الـ 53.

نيمار - الهلال ونافباخور

ملخص مباراة الهلال ونافباخور

واستمر يحاول عبر هجمات عديدة من كل من نيمار والبرازيلي ميشايل والصربي ميتروفيتش دون جدوى، حتى جاءت رأسية مميزة من المدافع علي البليهي في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، ليسجل بها هدف التعادل للأزرق بصعوبة بالغة.

وبعد المباراة، حصد الهلال نقطة وفريق نافباخور نقطة في أول جولة في البطولة الآسيوية، في مباراة أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

 

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