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الهلاليون: ننتظر كبير القارة

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ صباحاً
الهلاليون: ننتظر كبير القارة
المواطن - فريق التحرير

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أعربت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال عن ترقبها لمباراة الفريق ضد نادي نافباخور الأوزبكي مساء اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتنطلق المباراة اليوم في تمام التاسعة مساءً على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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كبير القارة يسعى لتعويض خسارة اللقب 

الجماهير الهلالية أكدت أن “كبير القارة” سيقاتل في الموسم الحالي للفوز بلقب دوري أبطال آسيا وتعويض خسارته للقب الموسم الماضي ضد نادي أوراوا الياباني.

وكانت الجماهير طالبت في وقت سابق، وعبر منصة “إكس” حضور 60 ألف مشجع لأزرق الرياض وذلك من أجل دعم الفريق ضد الفريق الأوزبكي، بحضور النجوم العالميين مثل الصربي ميتروفيتش والبرازيلي نيمار والبرتغالي روبن نيفيز والسنغالي كاليدو كوليبالي والصربي سيرجي سافيتش والمغربي ياسين بونو والبرازيلي مالكوم.

مالكوم - الهلال والرياض

واستعاد أزرق الرياض، صدارة الدوري السعودي للمحترفين بعد الفوز على فريق الرياض بنتيجة 6/ 1 في الجولة السادسة.

وسجل الفريق الهلالي هدفين عبر كل من ألكسندر ميتروفيتش وياسر الشهراني في الدقيقتين الـ 30 والـ 45.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سجل الأزرق 4 أهداف عبر ناصر الدوسري هدفًا في الدقيقة الـ 68 ومالكوم هدفًا في 83 وسالم الدوسري هدفين في الدقيقتين الـ 87 والـ 95.

وقلص الرياض، الفارق عبر اللاعب علي الزقعان في الدقيقة الـ 96.

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