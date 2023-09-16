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الأزرق سيواجه فريق نافباخور بأبطال آسيا بعد غد

الهلاليون: 60 ألفًا في درة الملاعب للدعم

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
الهلاليون: 60 ألفًا في درة الملاعب للدعم
المواطن - فريق التحرير

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أكدت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال على أنها ستحضر بكثافة بعد غد الاثنين، لدعم الفريق في مباراة نافباخور الأوزبكي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وستنطلق المباراة على ملعب ” الملك فهد الدولي” في الرياض في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

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وعبر منصة ” إكس” أكدت الجماهير أن أكثر من 60 ألف مشجع للأزرق سيتواجدون في درة الملاعب لدعم الفريق حيث ستكون أول مباراة لأزرق الرياض في البطولة الآسيوية بحضور نجومه الأجانب وهم الصربي ميتروفيتش والبرازيلي نيمار والبرتغالي روبن نيفيز والسنغالي كاليدو كوليبالي والصربي سيرجي سافيتش والمغربي ياسين بونو والبرازيلي مالكوم.

الهلال والرياض

وكان أزرق الرياض، استعاد صدارة دوري روشن أمس الجمعة بعد الفوز على فريق الرياض بنتيجة 6-1 في الجولة السادسة.

وسجل أزرق الرياض هدفين عبر كل من الصربي ألكسندر ميتروفيتش وياسر الشهراني في الدقيقتين الـ 30 والـ 45.

وفي الشوط الثاني، سجل أزرق الرياض 4 أهداف عبر ناصر الدوسري هدفًا في الدقيقة الـ 68 ومالكوم هدفًا في 83 وسالم الدوسري هدفين في الدقيقتين الـ 87 والـ 95.

وقلص الرياض، الفارق عبر اللاعب علي الزقعان في الدقيقة الـ 96.

الهلال في الصدارة

وبعد الفوز، أصبح رصيد أزرق الرياض 16 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط في المركز الـ 16.

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