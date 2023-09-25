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بعد الفوز على الجبلين بهدف

الهلال إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٨ مساءً
الهلال إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
المواطن - فريق التحرير

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد فوزه مساء اليوم على نادي الجبلين بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب البرتغالي روبن نيفيز الهدف الوحيد لـ الهلال في الدقيقة الـ 65.

وحافظ الهلال على فوزه ليعبر إلى دور الـ 16 رفقة أندية الشباب والاتفاق والتعاون والحزم والنجمة.

مباريات الغد في كأس خادم الحرمين الشريفين

تُستكمل غدًا الثلاثاء مباريات دور الـ 32 في بطولة كأس الملك بإقامة 4 مباريات ضمن منافسات موسم 2023/2024.

روبن نيفيز

في تمام السادسة مساءً يلعب كل من ” الرياض ضد الفيحاء” و ” العين ضد الأهلي” ، أما في تمام التاسعة مساءً فسيلعب ” الفيصلي ضد الطائي” و ” الاتحاد ضد الخلود”.

 

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