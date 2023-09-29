الإغلاق الحكومي في أمريكا أمر لا مفر منه ترتيب دوري روشن بعد نهاية مباريات الجمعة وقاء تُحذر: السعار مرض مميت والكلاب مصدره الأول الهلال إلى صدارة دوري روشن بثنائية في الشباب وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وظائف شاغرة للجنسين بفروع بوزارة الطاقة فاجعة جديدة لعروس قاعة الحمدانية بالعراق الهلال يسجل هدفين في الشباب خلال 8 دقائق وظائف إدارية شاغرة في شركة الفنار بيع كرتون تمر في مزاد بـ 40 ألف ريال!
صعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد الفوز على ضيفه نادي الشباب بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر البطولة.
وكان الشوط الأول هادئًا بين الفريقين، كما أهدر البرازيلي نيمار ركلة جزاء لـ الهلال، تصدى لها الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جو ببراعة كبيرة في الدقيقة الـ 37.
وفي الشوط الثاني، سجل أزرق الرياض هدفين عبر كل من السنغالي كاليدو كوليبالي والصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقتين الـ 68 والـ 76.
وبعد الفوز، أصبح رصيد أزرق الرياض 20 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد نادي الشباب عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر.
رأسية كوليبالي من زاوية أخرى⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الشباب | #SSC pic.twitter.com/MFAxRv5zdM
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 29, 2023
نيمار يمرر🅰️.. وميتروفيتش يضيف الهدف الثاني للهلال⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الشباب | #SSC pic.twitter.com/Jr1hR2Fjej
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 29, 2023