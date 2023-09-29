الهلال إلى صدارة دوري روشن بثنائية في الشباب

صعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد الفوز على ضيفه نادي الشباب بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر البطولة.

ملخص الديربي

وكان الشوط الأول هادئًا بين الفريقين، كما أهدر البرازيلي نيمار ركلة جزاء لـ الهلال، تصدى لها الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جو ببراعة كبيرة في الدقيقة الـ 37.

وفي الشوط الثاني، سجل أزرق الرياض هدفين عبر كل من السنغالي كاليدو كوليبالي والصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقتين الـ 68 والـ 76.

وبعد الفوز، أصبح رصيد أزرق الرياض 20 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد نادي الشباب عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر.