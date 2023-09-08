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تشيلسي في الصدارة بـ464 مليون يورو

الهلال والأهلي والنصر ضمن قائمة أكثر 10 أندية إنفاقًا بالميركاتو

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٩ مساءً
الهلال والأهلي والنصر ضمن قائمة أكثر 10 أندية إنفاقًا بالميركاتو
المواطن - فريق التحرير

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أبرمت أندية دوري روشن السعودي تعاقدات قوية في الميركاتو الصيفي الحالي، ليتواجد الثلاثي “الهلال، الأهلي والنصر”، ضمن قائمة أكثر 10 أندية إنفاقًا.

أكثر الأندية إنفاقًا بالميركاتو الصيفي

وكشف حساب اقتصاد سكاي نيوز عربية الرسمي عبر منصة “إكس”، عن قائمة أكثر الأندية إنفاقًا في فترة الانتقالات الصيفية، وجاء تشيلسي الإنجليزي في الصدارة، بعدما أنفق 464 مليون يورو.

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تشيلسي
لاعبو تشيلسي – المصدر @ChelseaFC

ويتواجد الهلال في المركز الثاني بالقائمة، بعدما أنفق 353 مليون يورو، يليه باريس سان جيرمان الفرنسي بـ350 مليون يورو، ثم توتنهام هوتسبير الإنجليزي بـ249 مليون يورو، يليه مانشستر سيتي بـ241 مليون يورو.

ويتواجد آرسنال في المركز السادس بقائمة الأكثر إنفاقًا هذا الصيف بـ235 مليون يورو، يليه مانشستر يونايتد بـ207 ملايين يورو، ثم الأهلي بـ201 مليون يورو، ليفربون بـ172 مليون يورو، والنصر بـ165 مليون يورو.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

تعاقدات الهلال والأهلي والنصر

وتعاقد نادي الهلال مع العديد من الصفقات هذا الصيف، وهم؛ البرازيلي نيمار “باريس سان جيرمان”، الصربي ألكسندر ميتروفيتش “فولهام”، حارس المرمى المغربي ياسين بونو “إشبيلية”، وحسان تمبكتي “الشباب”.

ودعم الهلال صفوف الفريق الأول لكرة القدم بكل من؛ البرازيلي مالكوم “زينيت الروسي”، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش “لاتسيو”، البرتغالي روبن نيفيز “وولفرهامبتون”، السنغالي كاليدو كوليبالي “تشيلسي”.

نيمار
نيمار – المصدر @Alhilal_FC

وضم الأهلي إدوارد ميندي “تشيلسي”، روبرتو فيرمينو “ليفربول”، رياض محرز “مانشستر سيتي”، آلا سانت ماكسيمين “نيوكاسل”، روجر إيبانيز “روما”، فرانك كيسيه “برشلونة” غابرييل فيغا “سيلتا فيعو، وميريح ديميرال “أتالانتا”.

وحسم الأهلي أكثر من صفقة محلية هذا الصيف، حيث تعاقد مع كل من؛ سيمحان النابت، عبدالله عطيف، فهد الرشيدي، بسام الحريجي وفراس البريكان.

رياض محرز
محرز – المصدر @ALAHLI_FC

كما تعاقد النصر مع كل من؛ الإسباني إيمريك لابورت “مانشستر سيتي”، البرتغالي أوتافيو “بورتو”، السنغالي ساديو ماني “بايرن ميونيخ”، البرازيلي أليكس تيليس “مانشستر يونايتد”، والإيفواري سيكو فوفانا “لانس”.

 

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