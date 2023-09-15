الهلال يتفوق على الرياض بثنائية في الشوط الأول

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أنهى نادي الهلال، الشوط الأول من مباراة الرياض متفوقًا بهدفين دون رد، في الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي.
وسجل أزرق الرياض هدفين عبر كل من الصربي ألكسندر ميتروفيتش وياسر الشهراني في الدقيقتين الـ 30 والـ 45.
الهداف #ميتروفيتش يفتتح التسجيل للهلال من علامة الجزاء⚽️#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الرياض | #SSC pic.twitter.com/BiM7JgsLxK
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 15, 2023
هدددددف!⚽
ياسر الشهراني يضيف الهدف الثاني للهلال بعد صناعة من سافيتش⚽️#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الرياض | #SSC pic.twitter.com/bD0GXOgRTV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 15, 2023