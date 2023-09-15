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الهلال يتفوق على الرياض بثنائية في الشوط الأول

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
الهلال يتفوق على الرياض بثنائية في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى نادي الهلال، الشوط الأول من مباراة الرياض متفوقًا بهدفين دون رد، في الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي.

وسجل أزرق الرياض هدفين عبر كل من الصربي ألكسندر ميتروفيتش وياسر الشهراني في الدقيقتين الـ 30 والـ 45.

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