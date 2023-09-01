الهلال يخطف الأنظار في ليلة الكلاسيكو ويتصدر دوري روشن على حساب نظيره الاتحاد

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خطف نادي الهلال فوزًا ثمينًا أمام مضيفه نادي الاتحاد بنتيجة 4/ 3، وذلك ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
المباراة بدأت بضغط هجومي من قبل العميد الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر النجم البرازيلي رومارينيو في الدقيقة الـ 16 مستغلًّا الأخطاء القاتلة في دفاعات الهلال.
ونجح بعدها بـ 4 دقائق اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش في إحراز الهدف الأول لـ الهلال من تصويبة قوية على الطائر بعد عرضية متقنة من اللاعب سعود عبدالحميد.
وتراجع الهلال بشكل ملحوظ، ليستغل نادي الاتحاد الأخطاء الدفاعية القاتلة محرزًا الهدف الثاني عبر الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الـ 39 بكعب القدم بعد عرضية أكثر من رائعة من اللاعب أحمد بامسعود.
تواصلت الأخطاء الدفاعية من أزرق الرياض، حيث أهدى هذه المرة، اللاعب الصربي سيرجي سافيتش الهدف الثالث لـ العميد عن طريق الخطأ في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، بعدما مرر الكرة بالخطأ للنجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وفي الشوط الثاني، اختلف الحال ودخل الأزرق بصورة أفضل ليسجل هدفين عبر النجم الصربي ميتروفيتش في الدقيقتين الـ 60 والـ 65، ثم يسجل سالم الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة الـ 72.
وبعد اللقاء، أصبح رصيد الأزرق 13 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 12 نقطة في المركز الثاني.
وقبل انطلاقة المباراة، جاء تشكيل الاتحاد صاحب الأرض مكونًا من: “جروهي، مدالله العليان، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، أحمد بامسعود، فابينيو، نجولو كانتي، إيجور كورونادو، رومارينيو، حمدالله، كريم بنزيما”.
أما تشكيل أزرق الرياض فجاء مكونًا من: “ياسين بونو، سعود عبدالحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، روبن نيفيز، سافيتش، مالكوم، سالم الدوسري، ميتروفيتش”.