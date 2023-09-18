الهلال يخطف التعادل بصعوبة ضد نافباخور

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خطف نادي الهلال التعادل أمام ضيفه فريق نافباخور الأوزبكي بهدف لكل فريق وذلك في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وفي الشوط الأول كان التعادل السلبي حاضرًا بين الفريقين حيث لم ينجح الأزرق في الظهور بقوة هجومية، خلال أول 45 دقيقة في مباراة كان عنوانها الرئيسي الهدوء بين الفريقين في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب توما الهدف الأول للفريق الأوزبكي في الدقيقة الـ 53.
وظل أزرق الرياض يحاول عبر هجمات عديدة من كل من نيمار والبرازيلي ميشايل والصربي ميتروفيتش دون جدوى، حتى جاءت رأسية مميزة من المدافع علي البليهي في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، ليسجل بها هدف التعادل للأزرق بصعوبة بالغة.
وبعد المباراة، حصد الهلال نقطة وفريق نافباخور نقطة في أول جولة في البطولة الآسيوية، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.