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خلال مواجهة الرياض اليوم

الهلال يستهدف استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
الهلال يستهدف استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لمواصلة تألقه، وتجاوز عقبة الرياض اليوم، لاستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة الهلال ضد الرياض

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

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وقبل مباراة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، فيما يقع الرياض في المركز الـ15 برصيد 4 نقاط.

الهلال
لاعبو فريق الهلال – المصدر @Alhilal_FC

صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي تشعل المباراة

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز، واستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، التي خطفها الاتحاد بعد فوزه على الأخدود بالأمس بهدف دون رد.

الهلال السعودي
لاعبو فريق الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ويعول جيسوس على خبرات لاعبيه والحضور الجماهيري في مباراة الهلال ضد الرياض اليوم، لمواصلة التألق وتحقيق الثلاث نقاط، لتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، وسط تمنيات بتعثر التعاون للانفراد بالمركز الأول.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض للظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه أمام الهلال، واستعادة توازنه بعد خسارته آخر 3 مباريات أمام الاتحاد، الرائد والأخدود.

نادي الرياض
لاعبو فريق الرياض – المصدر @AlRiyadhFC

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