الهلال يسجل هدفين في الشباب خلال 8 دقائق

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في إحراز هدفين في مرمى نادي الشباب، وذلك خلال 8 دقائق من عمر الشوط الثاني من المباراة المقامة حاليًّا ضمن لقاءات الجولة الثامنة من دوري روشن.

وكان أزرق الرياض أحرز الهدف الأول عبر اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة الـ 68 ثم سجل الصربي ميتروفيتش الهدف الثاني للأزرق في الدقيقة الـ 76 بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرازيلي نيمار.