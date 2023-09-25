الهلال يسعى لاستعادة بريقه ضد الجبلين

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لاستعادة توازنه بعد تعثره في آخر مواجهتين، وتحقيق الفوز أمام مضيفه الجبلين اليوم.
وتُقام مباراة الجبلين ضد الهلال عند الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، وذلك في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويأمل الزعيم بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس في استعادة توازنه والفوز في مباراة الجبلين ضد الهلال، بعد تعثره بالتعادل ضد نافباخور الأوزبكي في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا، وضمك في دوري روشن.
وتعرض جيسوس لانتقادات كبيرة من الجماهير خلال الأيام الماضية، وطالبت الإدارة برحيله سريعًا، ويطمح المدرب البرتغالي لتقديم أداء مميز في مباراة اليوم، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي، لمصالحة المشجعين الغاضبين.
ويطمح جيسوس لبداية مباراة الجبلين ضد الهلال بشكل قوي، وتسجيل هدف مبكر، لتسهيل مهمة الفريق الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز؛ ومواصلة مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والمنافسة على اللقب.
على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجلبين للظهور بشكل مميز ضد الزعيم اليوم، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، ما يُحفزه لتحقيق مفاجأة والإطاحة بحامل لقب النسخة الماضية.