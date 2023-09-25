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بعد تعثره بالتعادل آخر مباراتين

الهلال يسعى لاستعادة بريقه ضد الجبلين

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢١ مساءً
الهلال يسعى لاستعادة بريقه ضد الجبلين
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لاستعادة توازنه بعد تعثره في آخر مواجهتين، وتحقيق الفوز أمام مضيفه الجبلين اليوم.

مباراة الجبلين ضد الهلال

وتُقام مباراة الجبلين ضد الهلال عند الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، وذلك في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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مباراة الجبلين والهلال
موعد المباراة – المصدر @aljabalainFC

الزعيم يسعى لاستعادة توازنه

ويأمل الزعيم بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس في استعادة توازنه والفوز في مباراة الجبلين ضد الهلال، بعد تعثره بالتعادل ضد نافباخور الأوزبكي في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا، وضمك في دوري روشن.

وتعرض جيسوس لانتقادات كبيرة من الجماهير خلال الأيام الماضية، وطالبت الإدارة برحيله سريعًا، ويطمح المدرب البرتغالي لتقديم أداء مميز في مباراة اليوم، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي، لمصالحة المشجعين الغاضبين.

خورخي جيسوس
المدرب البرتغالي جيسوس – المصدر @Alhilal_FC

ويطمح جيسوس لبداية مباراة الجبلين ضد الهلال بشكل قوي، وتسجيل هدف مبكر، لتسهيل مهمة الفريق الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز؛ ومواصلة مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والمنافسة على اللقب.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجلبين للظهور بشكل مميز ضد الزعيم اليوم، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، ما يُحفزه لتحقيق مفاجأة والإطاحة بحامل لقب النسخة الماضية.

الهلال - مباراة الهلال ضد نافباخور
لاعبو الزعيم

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