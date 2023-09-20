الهلال يسعى لاستعادة توازنه أمام ضمك

يسعى الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة ضمك بعد التعثر قاريًا أمام نافباخور الأوزبكي.

الزعيم ضيفًا على ضمك

ومن المقرر أن يلعب ضمك ضد الهلال، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في جولة نحقق ونحلم “السابعة” بدوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الأزرق بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الحزم المتذيل.

الهلال يسعى للفوز

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في استعادة توازنه سريعًا بعد تعثره في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا، ومواصلة سلسلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، للحفاظ على صدارة الترتيب.

ويُقدم الأزرق مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، ما يُحفز اللاعبين لتحقيق الفوز الخامس على التوالي، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لم يظهر بالمستوى المتوقع حتى الآن.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال، بعدما فشل في تحقيق أي فوز في دوري روشن السعودي.