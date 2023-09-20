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بعد تعثره ضد نافباخور الأوزبكي

الهلال يسعى لاستعادة توازنه أمام ضمك

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٤ مساءً
الهلال يسعى لاستعادة توازنه أمام ضمك
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة ضمك بعد التعثر قاريًا أمام نافباخور الأوزبكي.

الزعيم ضيفًا على ضمك

ومن المقرر أن يلعب ضمك ضد الهلال، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في جولة نحقق ونحلم “السابعة” بدوري روشن السعودي.

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الهلال يسعى لاستعادة توازنه أمام ضمك

الهلال يسعى لاستعادة توازنه أمام ضمك

وقبل مباراة الغد، ينفرد الأزرق بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الحزم المتذيل.

الهلال - مباراة الهلال ضد نافباخور
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يسعى للفوز

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في استعادة توازنه سريعًا بعد تعثره في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا، ومواصلة سلسلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، للحفاظ على صدارة الترتيب.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

ويُقدم الأزرق مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، ما يُحفز اللاعبين لتحقيق الفوز الخامس على التوالي، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لم يظهر بالمستوى المتوقع حتى الآن.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال، بعدما فشل في تحقيق أي فوز في دوري روشن السعودي.

ضمك
لاعبو الفريق – المصدر @DAMAC_CLUB

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