الهلال يسعى لاستعادة توازنه أمام ضمك بيلينجهام يقود ريال مدريد ضد يونيون برلين رئاسة الشؤون الدينية للمعتمرين: لا تنشغلوا بالتصوير وتفرغوا للعبادة فوزي الشهري يُثير حيرة الجماهير جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد اختبار المتقدمين على الوظائف الهندسية وظائف شاغرة في مطارات جدة وظائف شاغرة بفروع الطيران العماني وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 3 مدن وظائف إدارية شاغرة في الإلكترونيات المتقدمة رونالدو قد يظهر مع جون سينا في Crown Jewel بالسعودية
يسعى الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة ضمك بعد التعثر قاريًا أمام نافباخور الأوزبكي.
ومن المقرر أن يلعب ضمك ضد الهلال، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في جولة نحقق ونحلم “السابعة” بدوري روشن السعودي.
وقبل مباراة الغد، ينفرد الأزرق بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الحزم المتذيل.
ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في استعادة توازنه سريعًا بعد تعثره في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا، ومواصلة سلسلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، للحفاظ على صدارة الترتيب.
ويُقدم الأزرق مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، ما يُحفز اللاعبين لتحقيق الفوز الخامس على التوالي، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لم يظهر بالمستوى المتوقع حتى الآن.
على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال، بعدما فشل في تحقيق أي فوز في دوري روشن السعودي.