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بعد ابتعاده عن المشاركة للإصابة

الهلال يعلن رحيل جانغ هيون سو رسميًا

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٥ مساءً
الهلال يعلن رحيل جانغ هيون سو رسميًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن رحيل المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، عن الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

جانغ هيون سو يُغادر الهلال

ونشر نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو يضم أبرز لقطات جانغ هيون سو مع الفريق، وعلق قائلًا: “شكرًا جانغ.. معًا كتبنا التاريخ”.

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جانغ هيون سو
جانع – المصدر @Alhilal_FC

وكان عقد جانغ هيون سو ينتهي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نهاية الموسم الماضي، وتم الاتفاق على تمديد عقده لعام إضافي، قبل أن يشعر بالآلام، وخضع لفحوصات ليتبين إصابته بورم حميد في الغدد اللمفاوية.

وأكدت تقارير حاجة المدافع الكوري الجنوبي لبرنامج علاجي تتراوح مدته بين 3 إلى 4 أشهر، ليخرج من حسابات الإدارة الهلالية والجهاز الفني.

جانغ هيون سو
هيون سو – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يستعد لمواجهة ضمك

على الجانب الآخر، يستعد الهلال لمواجهة ضمك، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في جولة نحقق ونحلم “السابعة” بدوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الحزم المتذيل.

الهلال والرياض- 44 - ترتيب دوري روشن

 

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