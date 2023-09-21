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ضمن منافسات دوري روشن

الهلال يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف على ضمك

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠١ مساءً
الهلال يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف على ضمك
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون والرائد، ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق “السابعة” من دوري روشن السعودي، بتقدم سكري القصيم بهدف دون رد.

تأخر ضمك ضد الهلال

وبدأت مباراة ضمك ضد الهلال المقامة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وتمكن النجم البرازيلي مالكوم من هز الشباك بعد مرور 9 دقائق فقط.

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ضمك ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وجاء الهدف الأول بعد انطلاقة سريعة، حيث مرر نيمار الكرة إلى سالم الدوسري الذي لعبها عرضية مميزة، ليقابلها مالكوم بتسديدة قوية من داخل المنطقة، وكاد ضمك أن يتعادل، ولكن أهدر أحمد الزين فرصة خطيرة عند الدقيقة 14.

مالكوم
مالكوم – المصدر @Alhilal_FC

واستمرت المحاولات، وتحسن أداء أصحاب الأرض، وأطلق سيساي تسديدة خطيرة عند الدقيقة 30، إلا أن حارس المرمى ياسين بونو تصدى لها، وسدد نيمار قوية تحولت ركنية عند الدقيقة 37.

وتألق ياسين بونو وتصدى لرأسية من فاروق شافعي عند الدقيقة 43، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد الهلال بهدف.

ضمك ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الحزم المتذيل.

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