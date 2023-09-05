الهند تدرس تغيير اسمها إلى بهارات

استبدلت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اسم الهند في دعوات العشاء المرسلة إلى الضيوف الذين سيحضرون قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع.

وتمت الإشارة إلى الرئيسة الهندية، دروبادي مورمو، باسم “رئيسة بهارات” بدلًا من “رئيسة الهند” في الدعوة المرسلة إلى الحاضرين في مجموعة العشرين.

تغيير اسم الهند إلى بهارات

وعلى إثرها، بدأت الهند في دراسة تغيير اسمها إلى بهارات، في خطوة تعكس جهود حزب مودي القومي الهندوسي لإزالة ما يعتبرها أسماء تعود إلى الحقبة الاستعمارية.

وذكرت صحيفة “إنديا توداي” الهندية أن الحكومة قد تطرح قرارًا بإعادة تسمية الهند باسم “بهارات” خلال الجلسة الخاصة المقبلة للبرلمان المقرر عقدها في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر، حيث يشير دستور الهند حاليًا إلى البلاد باسم الهند، ولكن هناك دعوة متزايدة لتعديل ذلك إلى “بهارات”.

ودعم عدد من السياسيين الأمر، حيث قالوا إن بهارات هو الاسم القديم لبلادهم، الذي قام المستعمر البريطاني بتغييره إلى الهند.

وشددوا على أن الهند كانت معروفة لآلاف السنين باسم “بهارات”، وفقًا لما نقلته شبكة “سكاي نيوز عربية”.

وعبر عدد من قادة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند عن دعمهم لتغيير اسم البلاد.

وكتب عضو البرلمان الهندي عن هذا الحزب هيمانتا بيسوا سارما: “جمهورية بهارات.. سعيد وفخور بأن حضارتنا تتقدم إلى الأمام بجرأة نحو (عصر أمريت كال) رؤية الهند 2047”.

رفض قبول الالتماس

من جهة أخرى، ذكر موقع الأخبار القانوني “Barand Bench” أن المحكمة العليا رفضت قبول التماس مقدم لتغيير اسم الهند إلى “بهارات”.

وسأل رئيس المحكمة العليا في الهند بوبدي مع القاضيين بوبانا وهريشيكيش روي محامي صاحب الالتماس عن سبب توجهه إلى المحكمة، حيث إن الدستور نفسه ينص على أن الهند تسمى أيضًا بهارات، وقالت المحكمة العليا: “لكن الهند تسمى بالفعل بهارات في الدستور”.

ونقل الموقع عن محامي صاحب الالتماس قوله إن اسم “الهند” مشتق من الكلمة اليونانية “إنديكا”، وقال إن تغيير الاسم كان يهدف إلى استبعاد “الهند”.