فلكية جدة: هلال ربيع الأول يزين السماء .. اليوم الأهلي يُجهز موديست لانطلاقة الدوري المصري بيع تذاكر مباراة الاتحاد وأجمك بدوري أبطال آسيا مستمر الهيئة السعودية للمقاولين تعلن عن وظائف إدارية شاغرة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 202.98 ريال 4 مباريات في دوري أبطال إفريقيا اليوم أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق مكافحة الفساد: إيقاف 134 مواطناً ومقيماً في جرائم رشوة وغسل أموال ترتيب دوري روشن بعد سداسية الهلال وثلاثية الفتح
أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن طرح وظائف إدارية (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) في مقرها الرئيسي بمدينة (الرياض) لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
– مدير مشروع (Project Manager)
– مهندس أول تراخيص (Licensing Sr. Engineer)
– مسؤول أول علاقات عامة (Public Relations Sr. Officer)
– مسؤول مشتريات (Procurement Officer)
– مدير إدارة التسويق والاتصال (Marketing & Communication Director)
– إدارة الأعمال
– العلاقات العامة
– التسويق
– الإعلان
– إدارة سلاسل الإمداد
– اللوجستيات
– الهندسة
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– توفر المهارات المطلوبة في الوصف الوظيفي.
تأسست الهيئة السعودية للمقاولين من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 1436/11/23هـ بهدف تنظيم وتطوير قطاع المقاولات للمساهمة في دفع عجلة التنمية بالمملكة، وتسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها من خلال التطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل وللوصول لأعلى درجات الإنتاجية والجودة.
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا