الهيئة السعودية للمقاولين تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن طرح وظائف إدارية (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) في مقرها الرئيسي بمدينة (الرياض) لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة:

– مدير مشروع (Project Manager)

– مهندس أول تراخيص (Licensing Sr. Engineer)

– مسؤول أول علاقات عامة (Public Relations Sr. Officer)

– مسؤول مشتريات (Procurement Officer)

– مدير إدارة التسويق والاتصال (Marketing & Communication Director)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– العلاقات العامة

– التسويق

– الإعلان

– إدارة سلاسل الإمداد

– اللوجستيات

– الهندسة

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– توفر المهارات المطلوبة في الوصف الوظيفي.

نبذة عن الهيئة:

تأسست الهيئة السعودية للمقاولين من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 1436/11/23هـ بهدف تنظيم وتطوير قطاع المقاولات للمساهمة في دفع عجلة التنمية بالمملكة، وتسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها من خلال التطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل وللوصول لأعلى درجات الإنتاجية والجودة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا