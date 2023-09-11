الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح عدد من الوظائف في الرياض في عدد من التخصصات على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– محاسب

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال) مع خبرة لا تقل عن سنتين.

– كبير أخصائي إعداد ومتابعة

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

– مدير إدارة الشؤون التنفيذية

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

– رئيس مبرمجين

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة البرمجيات، علوم الحاسب، أو ما يعادلهما) مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في نفس المجال.

– مشرف مساحين

المتطلبات: دبلوم في تخصص (المساحة، أو ما يعادلها) مع خبرة لاتقل عن 6 سنوات في نفس المجال.

– مساح

المتطلبات: دبلوم في تخصص (المساحة، أو ما يعادلها) ولا يشترط وجود خبرة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا