الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح عدد من الوظائف في الرياض في عدد من التخصصات على النحو التالي:
– محاسب
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال) مع خبرة لا تقل عن سنتين.
– كبير أخصائي إعداد ومتابعة
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات.
– مدير إدارة الشؤون التنفيذية
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات.
– رئيس مبرمجين
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة البرمجيات، علوم الحاسب، أو ما يعادلهما) مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في نفس المجال.
– مشرف مساحين
المتطلبات: دبلوم في تخصص (المساحة، أو ما يعادلها) مع خبرة لاتقل عن 6 سنوات في نفس المجال.
– مساح
المتطلبات: دبلوم في تخصص (المساحة، أو ما يعادلها) ولا يشترط وجود خبرة.
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا