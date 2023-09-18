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برواتب تصل إلى 17,500 ريال

الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ صباحاً
الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف متنوعة للرجال والنساء حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل (تشمل وظائف متعددة لا تتطلب خبرة) لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في (الجبيل الصناعية، ينبع الصناعية، رأس الخير) على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– عامل تثبيت أنابيب – (عدد 1 – للرجال – الجبيل)
– فني أجهزة راديو – (عدد 1 – للرجال – جيزان)
– مهندس شبكات اول – (عدد 1 – للرجال والنساء – رأس الخير)
– مدير مشروع – (عدد 1 – للرجال والنساء – ينبع)
– مشرف تشجير – (عدد 1 – للرجال والنساء – ينبع)
– منقذة – (عدد 1 – للنساء – ينبع)
– موظف استقبال – عدد 1 – للرجال والنساء – الجبيل)
– محلل طلبات خدمة – عدد 1 – للرجال – رأس الخير)
– فني كهربائي – عدد 1 – للرجال والنساء – الجبيل)
– كاتب استلام وتسليم – عدد 1 – للرجال – الجبيل)
– فني دهان – عدد 1 – للرجال – الجبيل)

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المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية
– الدبلوم
– البكالوريوس

الرواتب:

تتراوح الرواتب الإجمالية من 5,000 إلى 17,500 حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.

طريقة التقديم:

متاح التقديم حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا

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