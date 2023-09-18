الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف متنوعة للرجال والنساء حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل (تشمل وظائف متعددة لا تتطلب خبرة) لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في (الجبيل الصناعية، ينبع الصناعية، رأس الخير) على النحو التالي:
– عامل تثبيت أنابيب – (عدد 1 – للرجال – الجبيل)
– فني أجهزة راديو – (عدد 1 – للرجال – جيزان)
– مهندس شبكات اول – (عدد 1 – للرجال والنساء – رأس الخير)
– مدير مشروع – (عدد 1 – للرجال والنساء – ينبع)
– مشرف تشجير – (عدد 1 – للرجال والنساء – ينبع)
– منقذة – (عدد 1 – للنساء – ينبع)
– موظف استقبال – عدد 1 – للرجال والنساء – الجبيل)
– محلل طلبات خدمة – عدد 1 – للرجال – رأس الخير)
– فني كهربائي – عدد 1 – للرجال والنساء – الجبيل)
– كاتب استلام وتسليم – عدد 1 – للرجال – الجبيل)
– فني دهان – عدد 1 – للرجال – الجبيل)
– الثانوية
– الدبلوم
– البكالوريوس
تتراوح الرواتب الإجمالية من 5,000 إلى 17,500 حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.
متاح التقديم حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا