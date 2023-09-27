الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن 25 وظيفة شاغرة

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 25 وظيفة شاغرة في (العلا) و (الرياض) بعدة مجالات وظيفية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة: 1- أخصائي نظم المعلومات للموارد البشرية.

2- أخصائي رئيسي لتحليلات وتقارير الموارد البشرية.

3- أخصائي إدارة المهام.

4- مرشد سياحي (وظيفتان).

5- مدير المكتب.

6- مساعد قانوني أول.

7- مدير تخطيط الحفظ.

8- مدير تطوير وحفظ الآثار.

9- مدير محتوى الحياة البرية.

10- مدير إدارة قواعد البيانات والمعرفة.

11- مدير الشراكات.

12- مدير عمليات منطقة “الحجر” في محافظة العلا.

13- مستشار الآثار.

14- مدير البرمجة الاستراتيجية.

15- مدير الاتصالات الفنية والثقافية.

16- مستشار التصميم والإبداع.

17- مدير القطع الأثرية.

18- مدير تقييم استخدام الأراضي والأثر البيئي.

19- مدير مراقبة المحميات الطبيعية.

20- مدير التخطيط والأداء القطاعي.

21- مدير العمليات الإنتاجية.

22- مدير تسويق أول.

23- مدير منصة المراقبة المتكاملة.

24- مدير استراتيجيات التطوير والتنفيذ. قد يهمّك أيضاً الإسعاف الجوي بالقصيم يباشر حادثي سير منفصلين ببريدة بزوارق وغارة برمائية.. القوات البحرية تجوب شواطئ الجبيل التخصصات المطلوبة: – إدارة الأعمال.

– القانون.

– نظم المعلومات.

– الإدارة العامة.

– الإدارة المكتبية.

– تقنية المعلومات.

– إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي.

– الآثار والمتاحف.

– العلوم البيئية.

– المحاسبة.

– المالية.

– الموارد البشرية.

– إدارة المشاريع.

– نظم المعلومات الإدارية.

– السياحة والآثار.

– علوم البيانات.

– التصاميم والفنون.

– التسويق.

– إدارة الجودة.

– الهندسة المدنية.

– الهندسة المعمارية.

– التخطيط الحضري.

– أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/03/12هـ الموافق 2023/09/27م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا