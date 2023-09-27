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الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن 25 وظيفة شاغرة

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٢ مساءً
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن 25 وظيفة شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 25 وظيفة شاغرة في (العلا) و (الرياض) بعدة مجالات وظيفية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي نظم المعلومات للموارد البشرية.
2- أخصائي رئيسي لتحليلات وتقارير الموارد البشرية.
3- أخصائي إدارة المهام.
4- مرشد سياحي (وظيفتان).
5- مدير المكتب.
6- مساعد قانوني أول.
7- مدير تخطيط الحفظ.
8- مدير تطوير وحفظ الآثار.
9- مدير محتوى الحياة البرية.
10- مدير إدارة قواعد البيانات والمعرفة.
11- مدير الشراكات.
12- مدير عمليات منطقة “الحجر” في محافظة العلا.
13- مستشار الآثار.
14- مدير البرمجة الاستراتيجية.
15- مدير الاتصالات الفنية والثقافية.
16- مستشار التصميم والإبداع.
17- مدير القطع الأثرية.
18- مدير تقييم استخدام الأراضي والأثر البيئي.
19- مدير مراقبة المحميات الطبيعية.
20- مدير التخطيط والأداء القطاعي.
21- مدير العمليات الإنتاجية.
22- مدير تسويق أول.
23- مدير منصة المراقبة المتكاملة.
24- مدير استراتيجيات التطوير والتنفيذ.

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– القانون.
– نظم المعلومات.
– الإدارة العامة.
– الإدارة المكتبية.
– تقنية المعلومات.
– إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي.
– الآثار والمتاحف.
– العلوم البيئية.
– المحاسبة.
– المالية.
– الموارد البشرية.
– إدارة المشاريع.
– نظم المعلومات الإدارية.
– السياحة والآثار.
– علوم البيانات.
– التصاميم والفنون.
– التسويق.
– إدارة الجودة.
– الهندسة المدنية.
– الهندسة المعمارية.
– التخطيط الحضري.
– أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/03/12هـ الموافق 2023/09/27م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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