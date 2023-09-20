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تنطلق الجمعة وتستمر لمدة 3 أيام

الهيئة الملكية لمكة تنظم فعالية قبلة وطن احتفاءً باليوم الوطني الـ 93

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ مساءً
الهيئة الملكية لمكة تنظم فعالية قبلة وطن احتفاءً باليوم الوطني الـ 93
المواطن - ولاء المطرفي

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تنظم الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة بمشاركة أمانة العاصمة المقدسة وغرفة مكة وشركتي كدانة للتنمية والتطوير والبلد الأمين ونادي الوحدة، فعالية “قبلة وطن” التي تنطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات وذلك احتفاءً باليوم الوطني الـ93 تحت شعار “نحلم ونحقق”.

الاحتفاء بيوم الوطن

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد إلى أن الهيئة تهدف من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى الاحتفاء بيوم الوطن لتروي قصص النماء والبناء والتطور الذي تشهده السعودية، إضافة إلى أنها تأتي لإثراء تجربة سكان مكة المكرمة وزوارها، مؤكدًا أن الهيئة بتضافر عدد من الجهات المعنية في مكة المكرمة حريصة على أن تلبي حاجة جميع شرائح المجتمع.

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وأضاف الرشيد: “حرصنا على أن تبرز الفعالية جانبًا من التطور الذي تشهده بلادنا إضافة إلى إبراز التراث المتنوع الذي تحظى به المملكة العربية السعودية”.

فعاليات قبلة وطن

وتحتوي الفعالية على العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية التي تتناسب مع الأسرة بجميع فئاتها العمرية، مقسمة على ثلاث مناطق رئيسية، حيث تقام في المنطقة الأولى فعاليات اليوم الوطني، وتحتوي المنطقة الثانية منطقة الطعام، بينما خصصت المنطقة الثالثة للفقرات الترفيهية، بالإضافة إلى شاشة عرض في مدخل الفعالية تقدم محتوى خاصًا باليوم الوطني.

ويضم قسم فعاليات اليوم الوطني لوحات تعرض صورًا للمستقبل الزاهر الذي ينتظر مكة المكرمة، وجدارية للوطن وركنًا خاصًا لتصوير الفضاء يعكس إنجازات المملكة في علم الفضاء، إضافة إلى أنشطة تهم الأسرة والطفل كالنقش على الحناء والرسم على الوجه والخط العربي، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للطفل.

بطولة لكرة السلة

وفي الجانب الرياضي وضمن فعالية قبلة وطن، تقام بطولة نادي الوحدة لكرة السلة وهي عبارة عن فعالية تهدف لتعريف المجتمع حول رياضة كرة السلة وذلك بمشاركة 8 فرق تتنافس على جوائز البطولة، كما تقام مباراة لدعم الفئات الخاصة بمشاركة فريقين من أصحاب الهمم.

وتستعرض فعالية “قِبلة وطن” معالم مناطق السعودية من خلال جداريات جاذبة، وسيقوم الحرفيون بعرض مشغولاتهم اليدوية، كما تقدم الفرق الشعبية على المسرح العرضة السعودية وألوانًا مختلفة من الفلكلور الشعبي لعدد من مناطق المملكة بمختلف أشكالها.

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