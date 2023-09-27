الوحدة يتجاوز العروبة ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك

انتهت، منذ قليل، مباراة العروبة ضد الوحدة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز فرسان مكة بهدفين مقابل هدف.

تعادل سلبي

وانطلقت مباراة العروبة ضد الوحدة التي أُقيمت على ملعب نادي العروبة بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمة التأهل إلى الدور التالي من كأس الملك.

وواصل الفريقان المحاولات، وسط تألق من الدفاع، وهز أوديون إيغالو الشباك برأسية عند الدقيقة 39، وأبعدها الحارس من على خط المرمى، وقرر الحكم عدم احتساب هدف، وأكد عدم تجاوز الكرة لخط المرمى.

وحاول فرسان مكة التسجيل في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة العروبة ضد الوحدة بالتعادل بدون أهداف.

خسارة العروبة ضد الوحدة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط لاعبو الفريقين بقوة، وأهدر العروبة فرصة تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 60، قبل أن ينجح إيغالو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 77.

واستمر لاعبو فرسان مكة في الضغط، تمكن نواف العزيزي من تسجيل الهدف الثاني من تسديدة عند الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد العروبة بثنائية نظيفة، وتأهله إلى ثمن نهائي كأس الملك.