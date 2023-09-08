الوحدة يضم كريج جودوين حتى 2025

أعلن نادي الوحدة، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًا من النجم الأسترالي كريج جودوين، لتدعيم دفاع الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي.

كريج جودوين ينضم للوحدة

وأشار نادي الوحدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى إنهاء إجراءات التعاقد مع كريج جودوين، لمدة موسمين حتى عام 2025، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أديلايد يونايتد الأسترالي.

ويملك كريج جودوين صاحب الـ31 عامًا، تجربة ناجحة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في موسمي 2019\ 2020 و2020\ 2021، قبل أن ينضم إلى أبها بعد هبوط فرسان مكة.

ويُعد كريج جودوين من الركائز الأساسية في تشكيلة منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، وشارك معه في كأس العالم 2022، وساهم في تسجيل 3 أهداف، بعدما هز شباك فرنسا، وقدم تمريرتين حاسمتين أمام تونس والأرجنتين.

الوحدة بدوري روشن

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أداء متذبذبًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق الفوز أمام الشباب والطائي، وخسر ضد كل من؛ الرياض، الاتحاد والتعاون.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الفيحاء صاحب المركز الثامن، ومتفوقًا بفارق الأهداف على أبها والطائي.