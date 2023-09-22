الوحدة يُمطر شباك أبها برباعية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة فوزًا عريضًا على أبها برباعية دون رد، وذلك في الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

فوز كبير

فرسان مكة سجلوا هدفين في الشوط الأول عبر كل من الأسترالي كريج جوديون وعبدالله الحافظ في الدقيقتين الثامنة والـ 24.

وفي الشوط الثاني، من عمر اللقاء سجل المغربي فيصل فجر والنيجيري أوديون إيجالو الهدفين الثالث والرابع لفرسان مكة في الدقيقتين الـ 66 والـ 90.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الوحدة 12 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد أبها عند 6 نقاط في المركز الـ 13.