لقطات لإماراتيين يتجهون للسعودية للاحتفال باليوم الوطني الوحدة يُمطر شباك أبها برباعية تفجر عيون المياه العذبة والشلالات في مناطق الزلزال بالمغرب بقيادة رونالدو .. النصر يقسو على الأهلي برباعية جانب من العروض العسكرية في واجهة روشن احتفاء باليوم الوطني الجوازات تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة اليوم الوطني حريق في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت فيا الرياض تتزين باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان وعسير المسلحون الأرمن في كاراباخ يسلمون أسلحتهم
حقق الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة فوزًا عريضًا على أبها برباعية دون رد، وذلك في الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
فرسان مكة سجلوا هدفين في الشوط الأول عبر كل من الأسترالي كريج جوديون وعبدالله الحافظ في الدقيقتين الثامنة والـ 24.
وفي الشوط الثاني، من عمر اللقاء سجل المغربي فيصل فجر والنيجيري أوديون إيجالو الهدفين الثالث والرابع لفرسان مكة في الدقيقتين الـ 66 والـ 90.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الوحدة 12 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد أبها عند 6 نقاط في المركز الـ 13.