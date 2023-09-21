الوسط الرياضي عن لقاء محمد بن سلمان: القائد الأقوى في العالم

تفاعل الوسط الرياضي مع لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر قناة Fox News الأمريكية، وأكدوا أنه القائد الأقوى والأكثر تأثيرًا في العالم.

تفاعل مع لقاء محمد بن سلمان

وحظي لقاء ولي العهد بمتابعة كبيرة واهتمام، ليصبح هاشتاق “لقاء محمد بن سلمان” ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، خاصة بشأن تصريحاته المتعلقة بالجانب الرياضي.

وقال محمد بن سلمان: “نعم أنا من محبي الرياضة، وكنت مع عائلتي وإخوتي وعائلاتهم وشاهدنا مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم.. كنا فقط نريد أن نخرج بدون هزيمة ثقيلة ولكن فوجئنا بالفوز ونتيجة المباراة”.

وأكد أن السعودية تُرحب بالنقد ولا تخشاه، والتقارير التي تتحدث عن خلاف ذلك غير دقيقة، كما أن استثمارها في الرياضة يأتي من أجل شعبها وليس لإرضاء العالم، والحديث عن مزاعم الغسيل الرياضي فكرة سخيفة.

بن سلمان القائد الأقوى

وعلق حساب نادي النصر الرسمي على منصة “إكس”، قائلًا: “وفيك نتباهى .. وروسنا دوم مرفوعة”، وكتب النادي الأهلي: ” يا بشاير خير وعلومك علوم.. المطر يشبهك وأحلامك كبار”.

وقال الإعلامي تركي العجمة: “بالشكر تدوم النعم فالحمدلله على فضله وكرمه ان هذه هي قيادتنا”، وكتب عبدالعزيز بغلف: “القائد الأقوى في العالم والأكثر تأثيراً سياسياً واقتصادياً”.

وتابع بغلف في تغريدة أخرى، قائلًا: “سمو التواضع لقناة فوكس نيو : الشعب يريد التغيير … وأنا فرد من الشعب السعودي، أحببتهم وآمنت بهم وبقدراتهم.. فأحبوك وأطاعوك وأتخذوك قدوتهم”.

وكتب حاتم خيمي: “في السابق كان هناك قادة ينتظر العالم لقاءاتهم بفارغ الصبر نظراً لتأثيرهم الكبير.. وبعد أن اعتقدنا أن هذا الأمر قد انتهى فلم يعد هناك من يقدر على ذلك ظهر للعالم قائد شاب ملهم اسمه محمد بن سلمان أجبر العالم كله على متابعة حتى همساته”.

وتابع الرالي السعودي يزيد الراجحي: “دائمًا ما يضع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان مصالح الشعب وأمنه أولاً، كما يؤكد أن رؤية 2030 هي مسار إنجازات تلبي تطلعات المواطن السعودي في مختلف القطاعات”، وكتب الإعلامي علاء سعيد: “دُمت ذخرًا للوطن ومُلهمًا للعالم أجمع”.

وأضاف نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، سامي الجابر: “لقاء محمد بن سلمان؛ حمل العديد من الرسائل الواضحة للخارج، فحواها المملكة كانت ومازالت وستبقى لاعبًا مهمًا على جميع الأصعدة على المستويين الإقليمي والعالمي”.

وأردف الجابر: “الأمير محمد بن سلمان.. خاطب العالم بلغته ببراعة عالية، وأنفة كبيرة، وتحديدًا ما ذكره حول الجانب الرياضي، السعودية أولًا، مهما سمى العالم هذه العملية الكبرى للتطوير، أدامك الله سيدي وسددك ونحن خلفك”.