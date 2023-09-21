Icon

محمد بن سلمان عن بايدن : دقيق وذو تركيز Icon الوسط الرياضي عن لقاء محمد بن سلمان: القائد الأقوى في العالم Icon وزير الشؤون الإسلامية: لقاء محمد بن سلمان يؤكد رؤى وطموح القيادة السعودية Icon بايدن ونتنياهو يناقشان سبل إقامة اتفاق سلام تاريخي بين السعودية وإسرائيل Icon السعودية تؤمن بمبدأ الصين الواحدة Icon الفراج عن زيارة رونالدو والنصر لإيران: الرياضة قوة ناعمة مؤثرة Icon هكذا وصف محمد بن سلمان الترحيب الإيراني بـ النصر Icon الإدارة الأمريكية : المحادثات بين إسرائيل والسعودية أمر جيد للمنطقة بأكملها Icon المنتخب السعودي الأولمبي يعبر منغوليا بثلاثية Icon وزير الإعلام عن لقاء محمد بن سلمان : الكبار وحدهم من يتركون الأثر والتأثير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
مشيدين بتأثيره الكبير

الوسط الرياضي عن لقاء محمد بن سلمان: القائد الأقوى في العالم

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٤ مساءً
الوسط الرياضي عن لقاء محمد بن سلمان: القائد الأقوى في العالم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تفاعل الوسط الرياضي مع لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر قناة Fox News الأمريكية، وأكدوا أنه القائد الأقوى والأكثر تأثيرًا في العالم.

تفاعل مع لقاء محمد بن سلمان

وحظي لقاء ولي العهد بمتابعة كبيرة واهتمام، ليصبح هاشتاق “لقاء محمد بن سلمان” ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، خاصة بشأن تصريحاته المتعلقة بالجانب الرياضي.

قد يهمّك أيضاً
الغذاء والدواء: استخدموا نظارات الحماية قبل بدء جلسة الليزر

الغذاء والدواء: استخدموا نظارات الحماية قبل بدء جلسة الليزر

فيصل فجر نصف قوة الوحدة الهجومية

فيصل فجر نصف قوة الوحدة الهجومية

وقال محمد بن سلمان: “نعم أنا من محبي الرياضة، وكنت مع عائلتي وإخوتي وعائلاتهم وشاهدنا مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم.. كنا فقط نريد أن نخرج بدون هزيمة ثقيلة ولكن فوجئنا بالفوز ونتيجة المباراة”.

وأكد أن السعودية تُرحب بالنقد ولا تخشاه، والتقارير التي تتحدث عن خلاف ذلك غير دقيقة، كما أن استثمارها في الرياضة يأتي من أجل شعبها وليس لإرضاء العالم، والحديث عن مزاعم الغسيل الرياضي فكرة سخيفة.

ولي العهد محمد بن سلمان
بن سلمان

بن سلمان القائد الأقوى

وعلق حساب نادي النصر الرسمي على منصة “إكس”، قائلًا: “وفيك نتباهى .. وروسنا دوم مرفوعة”، وكتب النادي الأهلي: ” يا بشاير خير وعلومك علوم.. المطر يشبهك وأحلامك كبار”.

وقال الإعلامي تركي العجمة: “بالشكر تدوم النعم فالحمدلله على فضله وكرمه ان هذه هي قيادتنا”، وكتب عبدالعزيز بغلف: “القائد الأقوى في العالم والأكثر تأثيراً سياسياً واقتصادياً”.

وتابع بغلف في تغريدة أخرى، قائلًا: “سمو التواضع لقناة فوكس نيو : الشعب يريد التغيير … وأنا فرد من الشعب السعودي، أحببتهم وآمنت بهم وبقدراتهم.. فأحبوك وأطاعوك وأتخذوك قدوتهم”.

وكتب حاتم خيمي: “في السابق كان هناك قادة ينتظر العالم لقاءاتهم بفارغ الصبر نظراً لتأثيرهم الكبير.. وبعد أن اعتقدنا أن هذا الأمر قد انتهى فلم يعد هناك من يقدر على ذلك ظهر للعالم قائد شاب ملهم اسمه محمد بن سلمان أجبر العالم كله على متابعة حتى همساته”.

وتابع الرالي السعودي يزيد الراجحي: “دائمًا ما يضع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان مصالح الشعب وأمنه أولاً، كما يؤكد أن رؤية 2030 هي مسار إنجازات تلبي تطلعات المواطن السعودي في مختلف القطاعات”، وكتب الإعلامي علاء سعيد: “دُمت ذخرًا للوطن ومُلهمًا للعالم أجمع”.

وأضاف نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، سامي الجابر: “لقاء محمد بن سلمان؛ حمل العديد من الرسائل الواضحة للخارج، فحواها المملكة كانت ومازالت وستبقى لاعبًا مهمًا على جميع الأصعدة على المستويين الإقليمي والعالمي”.

وأردف الجابر: “الأمير محمد بن سلمان.. خاطب العالم بلغته ببراعة عالية، وأنفة كبيرة، وتحديدًا ما ذكره حول الجانب الرياضي، السعودية أولًا، مهما سمى العالم هذه العملية الكبرى للتطوير، أدامك الله سيدي وسددك ونحن خلفك”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي
الرياضة

الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي

الرياضة
الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره بالخارج
السعودية اليوم

الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي
السعودية اليوم

تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار...

السعودية اليوم
وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء العودة من دفن والده
العالم

وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء...

العالم
الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته وجاذبيته للاستثمار
السعودية اليوم

الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته...

السعودية اليوم
بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف في حماية ذوي الاحتياجات
السعودية اليوم

بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف...

السعودية اليوم
الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات
السعودية اليوم

الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج...

السعودية اليوم
مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس
آخر الاخبار

مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس

آخر الاخبار